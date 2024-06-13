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Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu...Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı, dron havadan takip etti

2024-06-13 09:20:50
Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu...Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı, dron havadan takip etti

Bursa'da kent merkezi ve İznik'te 7 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timleri kapıları koçbaşlarıyla kırarken, narkotik köpekleri zulalanmış uyuşturucuları buldu. Ekiplerin dron ile havadan da takip ettiği operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, 3 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid, 50 gram sentetik uyuşturucu, 3 yivsiz av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 19 tüfek kartuşu ele geçirildi.

#1
Foto - Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu...Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı, dron havadan takip etti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve İznik'te 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

#2
Foto - Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu...Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı, dron havadan takip etti

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve muhtelif ekiplerden oluşan 120 polisin katıldığı ve narkotik dedektör köpeklerinin kullanıldığı operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

#3
Foto - Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu...Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı, dron havadan takip etti

Polis ekipleri şüphelilere yönelik düğmeye basarken, şafak vakti düzenlenen operasyonda kapılar koçbaşları ile kırıldı. 4 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid, 50 gram sentetik uyuşturucu, 3 yivsiz av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 19 tüfek kartuşu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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