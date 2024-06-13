2024-06-13 09:20:50 Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu...Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı, dron havadan takip etti
Bursa'da kent merkezi ve İznik'te 7 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timleri kapıları koçbaşlarıyla kırarken, narkotik köpekleri zulalanmış uyuşturucuları buldu. Ekiplerin dron ile havadan da takip ettiği operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, 3 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid, 50 gram sentetik uyuşturucu, 3 yivsiz av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 19 tüfek kartuşu ele geçirildi.