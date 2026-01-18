Bursa'da yüz liralık alışveriş kuyruğu: Dondurucu soğukta akılalmaz izdiham
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeni açılan bir mağazanın ucuz fiyat politikası, vatandaşları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokağa döktü.
Yüz liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan ev eşyalarını almak isteyen yüzlerce kişi, dondurucu soğuğa rağmen saatlerce kapıda bekledi.
Ucuzluk vaadi izdihama dönüştü Merkez Yıldırım ilçesinde kapılarını açan bir mağaza, çaydanlıktan çerezliğe kadar pek çok ürünü 100 TL ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunacağını duyurdu. İndirimi duyan vatandaşlar, kış soğuğuna aldırış etmeden mağaza önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye hücum eden kalabalık, özellikle kadın müşterilerin yoğunluğuyla kısa süreli bir izdihama yol açtı.
Görevliler kalabalığı kontrol etmekte zorlandı Zaman zaman zor anların yaşandığı açılışta, mağaza görevlileri içeriye girmeye çalışan vatandaşları sakinleştirmekte güçlük çekti.
Evindeki eksikleri uygun fiyata tamamlamak isteyen vatandaşlar, soğuk havada saatlerce beklemenin yorgunluğuna rağmen alışveriş yapmaktan geri durmadı. Bursa’daki bu görüntüler, indirimli satışların vatandaş üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
