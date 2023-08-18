  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Bursa'da Gürsu Belediyesi unları vatandaşın sofrasına ulaştıracak

2023-08-18 23:20:21
Bursa'da Gürsu Belediyesi unları vatandaşın sofrasına ulaştıracak

Gürsu Belediyesi buğday hasadından elde ettiği unları vatandaşların sofrasına ulaştırılacak.

#1
Foto - Bursa'da Gürsu Belediyesi unları vatandaşın sofrasına ulaştıracak

Gürsu Belediyesi, ‘Belediyem Hep Yanımda’ sloganı ile yaptığı sosyal destek çalışmaları çerçevesinde yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Ericek Köyü girişinde 49 yıllığına kiraladığı arazi üzerinde, Ocak ayında buğday ekimi yapan Gürsu Belediyesi hasatı da gerçekleştirdi.

#2
Foto - Bursa'da Gürsu Belediyesi unları vatandaşın sofrasına ulaştıracak

67 dönümlük arazi üzerindeki buğday hasada ekiplerle beraber yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı.

#3
Foto - Bursa'da Gürsu Belediyesi unları vatandaşın sofrasına ulaştıracak

Başkan Işık, “ Ericek Köyümüz ve ilçemizin tüm arazilerinin kıymeti malum. Sürdürülebilir tarımı destekleme fikrimize, sosyal belediyeciliğin gereklerini de ekledik ve ortaya yepyeni harika bir proje çıkardık. Ocak ayında ektiğimiz 67 dönümlük bu arazimizdeki buğdayı una çevirip vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. Böylece hasadın hiç bitmediği Gürsu’da vatandaşın sofrasına, tarladan ürünü ellerimizle ulaştırmış olacağız. Biz vatandaşımızla aslında hem emeğimizi hem de ekmeğimizi bölüşüyoruz, onlarla üretip onlarla bu ilçeye güzel destekler sağlayabiliyoruz” dedi.

Fiat Egea şoförü TOGG ile yarıştı! 200'e bastı olanlar oldu
Otomotiv

Fiat Egea şoförü TOGG ile yarıştı! 200'e bastı olanlar oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile karşılaşan Fiat Egea şoförü hızını 200'e çıkarsa da geri kalmaktan kurtulamadı.
Direniş sonuç verdi! Bir anne daha oğlunu PKK’dan kopardı
Gündem

Direniş sonuç verdi! Bir anne daha oğlunu PKK’dan kopardı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan evlatları için oturma eylemi yapan ailelerden Aysel Koyun, ikna çalışmaları sonucu terör ..
Türkiye için uyarı resmen açıklandı! Isparta ve Burdur'da rekor sıcaklık: Ankara, İstanbul, Adana'da... Dikkat
Yaşam

Türkiye için uyarı resmen açıklandı! Isparta ve Burdur'da rekor sıcaklık: Ankara, İstanbul, Adana'da... Dikkat

Isparta ve Burdur, 16 Ağustos 2023'te tarihinin en sıcak günlerini yaşadı. Son zamanlarda Türkiye'de devam eden aşırı sıcak hava dalgasının ..
Taksici terörü! 'Kısa mesafe' yüzünden müşteriyi döverek öldüren taksici serbest!
Gündem

Taksici terörü! 'Kısa mesafe' yüzünden müşteriyi döverek öldüren taksici serbest!

Evine gitmek için durdurduğu taksinin şoförü tarafından “kısa mesafe” nedeniyle araca alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu adam, çıkan kavgada..
Kabe'de nadir anlar! Namaz sırasında imam değişti
Sosyal Medya

Kabe'de nadir anlar! Namaz sırasında imam değişti

Kabe'de cuma namazı kılındığı sırada Kabe imamı Şeyh Mahir Al Muayqali'nin rahatsızlanması üzerine namazı Şeyh Abdurrahman Sudeys devam etti..
Lukaku Adana'ya geliyor!
Spor

Lukaku Adana'ya geliyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Romelu Lukaku'nun kardeşi Jordan Lukaku'yu transfer etmeye hazırlanıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23