Bursa'da Gürsu Belediyesi unları vatandaşın sofrasına ulaştıracak

Başkan Işık, “ Ericek Köyümüz ve ilçemizin tüm arazilerinin kıymeti malum. Sürdürülebilir tarımı destekleme fikrimize, sosyal belediyeciliğin gereklerini de ekledik ve ortaya yepyeni harika bir proje çıkardık. Ocak ayında ektiğimiz 67 dönümlük bu arazimizdeki buğdayı una çevirip vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. Böylece hasadın hiç bitmediği Gürsu’da vatandaşın sofrasına, tarladan ürünü ellerimizle ulaştırmış olacağız. Biz vatandaşımızla aslında hem emeğimizi hem de ekmeğimizi bölüşüyoruz, onlarla üretip onlarla bu ilçeye güzel destekler sağlayabiliyoruz” dedi.