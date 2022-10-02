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Türkiye
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Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

2022-10-02 06:59:19
Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

Bursa'da bir et deposunda yangın çıktı. Alevlere teslim olan binada yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

#1
Foto - Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

Edinilen bilgiye göre, et deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

#3
Foto - Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

#4
Foto - Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

#5
Foto - Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

İtfaiye ekiplerinin şehrin her tarafından gözüken alevlere müdahalesi devam ederken yangın nedeniyle bir araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi.

#6
Foto - Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

Meraklı kalabalık ise yataklarından kalkıp yangını izlemek için sıraya geçti.

#7
Foto - Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

Yangının büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi.

#8
Foto - Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

Yangından görüntüler...

#9
Foto - Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

Yangından görüntüler...

#10
Foto - Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

Yangından görüntüler...

#11
Foto - Bursa'da feci yangın! Ekipler olay yerinde

Yangından görüntüler...

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