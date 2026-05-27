Bursa'da dana paniği! Sebebi şaşırttı: Kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı... Kimse engel olamadı
Kurban Bayramı'nda yine alınmayan önlemler sebebiyle bildik manzaralar ortaya çıktı...
Kurban Bayramı'nda yine alınmayan önlemler sebebiyle bildik manzaralar ortaya çıktı...
Bursa'da kaçan bir dana mahallede paniğe sebep oldu. Sahibinin elinden kurtulan hayvan, sokak aralarında hızla koşmaya başlayınca vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda bir süre kontrolsüz şekilde koşan dana, çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. O anlarda bazı vatandaşlar kaçan hayvanı cep telefonu kameralarıyla görüntülerken, bazıları ise korkuyla iş yerlerine ve apartman girişlerine sığındı.
Mahalle sakinleri ve hayvan sahiplerinin uzun uğraşları sonucu kaçan dana kıskıvrak yakalanarak kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mahallede kısa süreli panik oluştu. Ankara'nın Gölbaşı'nda kurbanlık dana sahibi ve vatandaşlar tarafından yakalanmaya çalışıldı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayvan pazarından kaçarak ilçe merkezine inen kurbanlık dana ve Ankara'da sahibinin elinden kaçarak otoyola çıkan kurbanlık dana, trafiği birbirine kattı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23