Bursa’da barajlar kurumuştu! İşte, son durum

"Şehrimizin tüm ihtiyacının yüzde 19'unu pınar kaynaklarından, yüzde 81'ini de barajlardan sağlamaktayız. Çok şükür yer altı kuyuları hem rezerv olarak bizi beklemekte hem de buradan su çekerek, ilave bir elektrik masrafı da bulunmamaktadır. Biz bu durumdan çok mutluyuz. Bursa halkımıza söyleyebiliriz; 2023 yılı sonuna kadar bizim suyla ilgili herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır. Ama şunu da unutmamamız lazım ki barajlarımızda su çok, durumumuz iyi diye rehavete kapılmayıp su tasarrufunu aynı kuraklık günlerinde olduğu gibi bugün de yine sağlamalıyız."