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Bursa'da 2 bin yıllık tarihi keşif! Görenler gözlerine inanamıyor

2022-12-10 10:59:16
Bursa'da 2 bin yıllık tarihi keşif! Görenler gözlerine inanamıyor

Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi keşif sonrası bölgeye yakın muhitlerden adeta akın başladı.

#1
Foto - Bursa'da 2 bin yıllık tarihi keşif! Görenler gözlerine inanamıyor

Bursa’nın iznik ilçesinde dağcıların keşfettiği bir kaya üzerine işlenmiş Roma dönemine ait Herkül kabartması ilgi odağı haline geldi. Daha önce de definecilerin hedefi haline gelen Herkül kabartması ihtişamı ile göz kamaştırıyor.

#2
Foto - Bursa'da 2 bin yıllık tarihi keşif! Görenler gözlerine inanamıyor

Hisardere Köyü yolu üzerinde, Deliktaş civarında, 2000 yıl önce taş ocağında çalışan işçiler için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği meçhul kişilerce tahrip edilmişti. Heykelin sağ elindeki, gücü temsil ettiğine inanılan asa ise kimliği belirsiz defineciler tarafından yok olmuştu.

#3
Foto - Bursa'da 2 bin yıllık tarihi keşif! Görenler gözlerine inanamıyor

Türkiye’nin gündemine gelen Herkül kabartmasını görmek için yerli ve yabancı turistler Bursa’nın İznik ilçesine gelerek öz çekim yapıyorlar. Acilen sahip çıkılması lazım Ziyaretçilerden Denizhan Özdemir Yiğit, “Haberlerden ve sosyal medyada gördüğüm bu Herkül heykelini görmek için İznik’e geldik. Hayret içerisinde kaldık. Bu zamana kadar böyle durduğu için herkes gelsin ve fotoğraf çektirsin” dedi.

#4
Foto - Bursa'da 2 bin yıllık tarihi keşif! Görenler gözlerine inanamıyor

Diğer bir ziyaretçi Enes Turna ise, “Herküle sahip çıkalım, kaybolmasın. Burayı muhafaza altına alalım. Çok güzel bir eser” dedi. MS. 3. yüzyılda taş ocağında bulunan kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül'ün; Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu olduğuna inanılıyor. Heykel ve kabartmaların o devirlerde kötülüklerden insanları koruduğuna inanılıyordu. Kabartmada, Herkül'ün sağ elinde, gücünü temsil eden asa, sol elinde, öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor. Bu karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.

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