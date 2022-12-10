Bursa'da 2 bin yıllık tarihi keşif! Görenler gözlerine inanamıyor

Diğer bir ziyaretçi Enes Turna ise, “Herküle sahip çıkalım, kaybolmasın. Burayı muhafaza altına alalım. Çok güzel bir eser” dedi. MS. 3. yüzyılda taş ocağında bulunan kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül'ün; Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu olduğuna inanılıyor. Heykel ve kabartmaların o devirlerde kötülüklerden insanları koruduğuna inanılıyordu. Kabartmada, Herkül'ün sağ elinde, gücünü temsil eden asa, sol elinde, öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor. Bu karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.