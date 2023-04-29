Bursa, Çanakkale’de tek yürek

Çanakkale Savaşı’nda 6-8 Ağustos 1915’te kahramanca çarpışan ve iki Tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe’de durdurup, Grup Komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Anafartalar Grubu’nun kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa Jandarma taburlarının üç bölüğündeki şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş devam ederken 1915’te bugünkü şehitlik yapılmıştı. Boş mermi kovanlarından yapılan bir heykelin de bulunduğu ve günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden biri olan Kireçtepe Şehitliği’ndeki heykel önünde Ulu Önder Atatürk’ün çekilen bir fotoğrafı da önemli bir belge olarak tarihe not olarak düşülmüştü. Kahraman ecdada vefa borcunu en iyi şekilde ödemek için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa Garnizon Komutanlığı işbirliğiyle bundan 8 yıl önce zaferin 100. yılında şehitliği ecdada yakışır hale getirmişti. O günden bu yana her yıl Kireçtepe Şehitliği’nde düzenlenen anma törenlerinde kahraman ecdadına vefa borcunu ödeyen Bursalılar, bu yıl da 30 otobüsle Kireçtepe’ye adeta çıkarma yaptı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı anma töreninde Bursa Erkek Lisesi öğrencileri 15’liler saygı alayı yürüyüşü yaptı.