  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Evde yoğurt keyfi artıyor! Bu süt lezzeti 10 kat yükseltiyor

Zaten bahanesi vardı, bu görüntüler Trump’ın savaş ilan etmesine yeter

Opel’in en hızlı elektriklisi Mokka GSE! Türkiye ilk kez görecek! Şubat ayında geliyor!

İmralı görüşmesinde merak edilen detay ortaya çıktı! Öcalan’a bakın nasıl hitap edilmiş

Getirisi rekor kırınca bütün şehir üretime başladı! 100 kat arttı, siparişlere yetişemiyorlar

Ölü sayısı 174’e ulaştı! Bölgeden kötü haberler peş peşe geliyor

Fiyatları yarı yarıya düşürüyor: İşte kombiyi tasarruflu kullanmanın yolu!

Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor

Gazze’ye girişine izin verilen ürünler şaşkına çevirdi! Sizin yatacak yeriniz yok
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Burdur Gölü'nde kuraklık tehlikesi artıyor! Son hâli havadan çekildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Burdur Gölü'nde kuraklık tehlikesi artıyor! Son hâli havadan çekildi

Türkiye’nin 7. büyük gölü olan Burdur Gölü'nde kuraklığın yıkıcı etkisi gözler önüne serildi. 1970 yılından bu yana tam 55 yılda su kotu 21,30 metre çekilen gölün son durumu, Hava Sporları Federasyonu Temsilcisi Fatih Kılıçaslan tarafından havadan görüntülendi. 2015'ten bu yana sadece 10 yılda 5,75 metre daha kaybeden göl, iskelelerin sudan metrelerce uzaklaşmasıyla umutsuzluk yaratırken, yetkililere 'gölü kurtarma' çağrısı yapıldı.

#1
Foto - Burdur Gölü'nde kuraklık tehlikesi artıyor! Son hâli havadan çekildi

Burdur Gölü, son yılların en ağır kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye’nin en büyük 7. gölü konumundaki Burdur Gölü'nün su seviyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ölçümlerine göre endişe verici boyutlara ulaştı. 1970 yılının Mayıs ayında 857,44 metre olan su kotu, 2025 yılı Ekim ayında 836,14 metre olarak ölçülerek, 55 yıllık süreçte toplam 21,30 metrelik inanılmaz bir çekilme kaydetti.

#2
Foto - Burdur Gölü'nde kuraklık tehlikesi artıyor! Son hâli havadan çekildi

'MAALESEF GÖLÜMÜZ ÇOK ÇEKİLDİ' Fatih Kılıçaslan, "Burdur'da yaklaşık 15 yıldır yamaç paraşütü yapıyoruz. Avşar Tepe'den atladığımızda gölün çekilen alanlarını net şekilde görebiliyoruz. Yaklaşık 10 yıl önce göldeki iskelemiz, su içerisindeyken şimdi gölden metrelerce uzaklaştı. Bu durum bizi gerçekten çok üzüyor" dedi. Gölün çekilmesinin kendilerine mutsuzluk ve umutsuzluk verdiğini söyleyen Kılıçaslan, "Şu anda yamaç paraşütüyle indiğimiz alanda daha önceki yıllarda su vardı. Maalesef gölümüz çok çekildi. Buradan yetkililerimize sesleniyorum. Gölümüzü kurtarma yönünde gayretleri olursa, bize böyle müjdeli haberler verilirse çok seviniriz" diye konuştu.

#3
Foto - Burdur Gölü'nde kuraklık tehlikesi artıyor! Son hâli havadan çekildi

DSİ ÖLÇÜMLERİNE GÖRE SON DURUM Diğer yandan Devlet Su İşleri tarafından Burdur Gölü'nde yapılan ölçümlerde; son 10 yıla göre su kotunda yaklaşık 5,75 metre düşüş yaşandı. 2015 yılı Ekim ayında 841,89 metre olan su kotu, 2025 yılı Ekim ayında 836,14 metre ölçüldü.

#4
Foto - Burdur Gölü'nde kuraklık tehlikesi artıyor! Son hâli havadan çekildi

1970 yılı Mayıs ayında 857,44 metre ölçülen ve en yüksek seviyesine ulaşan Burdur Gölü'nün su kotu, 55 yılda 21,30 metre çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?
Gündem

Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti ve çelenk bıraktı. Ziyaret esnasında takkeli P..
Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Dünya

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Savunma teknolojisi girişimi Anduril otonom silah testleri ile büyük ses getirmişti ama şok eden bir açıklama geldi. Bu testlerin başarısız ..
İşte Türkiye bu! Hem kazanır hem de kazandırır
Dünya

İşte Türkiye bu! Hem kazanır hem de kazandırır

Ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmeye odaklanan Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin gelecek yıllarda 10 mi..
CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü
Gündem

CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü

CHP, mega kent İstanbul'a kabus gibi çöktü. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliğini devam ettiren CHP'li İBB yönetimin bakım..
Apo "kandırıldık silah bırakın" diyor ya Netanyahu… Bu farkı anlamıyor musun Cihad paşa?
Gündem

Apo “kandırıldık silah bırakın” diyor ya Netanyahu… Bu farkı anlamıyor musun Cihad paşa?

Emekli Amiral Cihat Yaycı'nın, İsrail Başbakanı terörist Binyamin Netanyahu ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı "katil" sıfatı üzerin..
Güney Kore L-SAM Füze sistemi geliyor!
Dünya

Güney Kore L-SAM Füze sistemi geliyor!

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Uzun Menzilli Kara Konuşlu Hava Savunma Füze Sistemi (L-SAM) seri üretimine ilişkin son ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23