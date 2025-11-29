Haber Merkezi Giriş Tarihi: Burdur Gölü'nde kuraklık tehlikesi artıyor! Son hâli havadan çekildi
Türkiye’nin 7. büyük gölü olan Burdur Gölü'nde kuraklığın yıkıcı etkisi gözler önüne serildi. 1970 yılından bu yana tam 55 yılda su kotu 21,30 metre çekilen gölün son durumu, Hava Sporları Federasyonu Temsilcisi Fatih Kılıçaslan tarafından havadan görüntülendi. 2015'ten bu yana sadece 10 yılda 5,75 metre daha kaybeden göl, iskelelerin sudan metrelerce uzaklaşmasıyla umutsuzluk yaratırken, yetkililere 'gölü kurtarma' çağrısı yapıldı.