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Aktüel
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Burdur-Antalya Karayolu'nda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

2024-08-26 07:15:45
Burdur-Antalya Karayolu'nda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

#1
Foto - Burdur-Antalya Karayolu'nda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

#2
Foto - Burdur-Antalya Karayolu'nda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

#3
Foto - Burdur-Antalya Karayolu'nda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

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