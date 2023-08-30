Burayı herkes İtalya sanıyor ama değil! Avrupalılar o ilimizi mesken etti! Herkes o köye koşuyor

Bugün, zamanın izlerini taşıyan prefabrik yapıların iskeletleri ve harabe haline gelmiş yapılardan ibaret olan bu köy, bir zamanlar hayat dolu olan yerlerin hayaletine dönüştü. Çevredeki köylüler bazı yapıları ahır olarak kullanıyorlar. Günümüzde sadece köyün geçmişine dair hatıralar kaldı. Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, durumu şu sözlerle anlattı: "Burası Karakaya Barajı için yapıldı. Karakaya Barajı'nın müteahhitliğini İtalyan bir firma almıştı. Burada bu tesis de tabii onların tam bir yaşam alanıydı. Bizim o zaman benzin istasyonumuz vardı. Onlara akaryakıt veriyorduk. O idarecilerle dostluklarımız vardı misafir oluyorduk zaman zaman. buraya geliyorduk onları ziyaret ediyorduk"