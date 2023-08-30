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Burayı herkes İtalya sanıyor ama değil! Avrupalılar o ilimizi mesken etti! Herkes o köye koşuyor

2023-08-30 14:15:55
Burayı herkes İtalya sanıyor ama değil! Avrupalılar o ilimizi mesken etti! Herkes o köye koşuyor

İtalya'nın esintilerini hatırlatan bir güzellik sizi bekliyor! Ne Avrupa’da ne Amerika’da! Burası Türkiye’nin güneydoğusu Diyarbakır… Bu benzersiz bölge, Avrupa ve Amerika'nın ötesinde bir tatil deneyimi sunuyor. Avrupalılar akın akın buraya geliyor! Gören herkes o köye koşuyor… Bir zamanlar Fırat Nehri'nin üzerine yükselen Karakaya Barajı'nın inşaatında yer alan İtalyan mühendis ve işçiler için kurulan modern köy, bugün unutulmuş bir hikayenin izlerini taşıyor.

#1
Foto - Burayı herkes İtalya sanıyor ama değil! Avrupalılar o ilimizi mesken etti! Herkes o köye koşuyor

Çüngüş ilçesinin kırsalında yer alan bu köy, 47 yıl önce İtalyan mühendis ve işçiler için inşa edilmişti. Ancak 11 yıl boyunca kullanıldıktan sonra terk edildi. Karakaya Barajı’nın inşaatında çalışan İtalyan mühendis ve işçiler uzun süreli konuk oldular ve zamanlar buraya yerleştiler. 1976 yılında kurulan köyde, modern yaşam alanları inşa edildi. Sinema salonu, sağlık merkezi, okul gibi sosyal tesislerle donatılan bu köyde helikopter pisti bile bulunuyordu. Yıllar boyunca İtalyanlar, bölge halkıyla sıcak ilişkiler kurdu ve dostluklar geliştirdi. Ancak 1987 yılında baraj inşaatının tamamlanmasıyla birlikte İtalyanlar ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Köydeki yaşam sona erdi. Sinema salonu sessizliğe gömüldü, sağlık merkezi boşaldı ve köy halkının sesi artık duyulmuyor.

#2
Foto - Burayı herkes İtalya sanıyor ama değil! Avrupalılar o ilimizi mesken etti! Herkes o köye koşuyor

Bugün, zamanın izlerini taşıyan prefabrik yapıların iskeletleri ve harabe haline gelmiş yapılardan ibaret olan bu köy, bir zamanlar hayat dolu olan yerlerin hayaletine dönüştü. Çevredeki köylüler bazı yapıları ahır olarak kullanıyorlar. Günümüzde sadece köyün geçmişine dair hatıralar kaldı. Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, durumu şu sözlerle anlattı: "Burası Karakaya Barajı için yapıldı. Karakaya Barajı'nın müteahhitliğini İtalyan bir firma almıştı. Burada bu tesis de tabii onların tam bir yaşam alanıydı. Bizim o zaman benzin istasyonumuz vardı. Onlara akaryakıt veriyorduk. O idarecilerle dostluklarımız vardı misafir oluyorduk zaman zaman. buraya geliyorduk onları ziyaret ediyorduk"

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