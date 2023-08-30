2023-08-30 14:15:55 Burayı herkes İtalya sanıyor ama değil! Avrupalılar o ilimizi mesken etti! Herkes o köye koşuyor
İtalya'nın esintilerini hatırlatan bir güzellik sizi bekliyor! Ne Avrupa’da ne Amerika’da! Burası Türkiye’nin güneydoğusu Diyarbakır… Bu benzersiz bölge, Avrupa ve Amerika'nın ötesinde bir tatil deneyimi sunuyor. Avrupalılar akın akın buraya geliyor! Gören herkes o köye koşuyor… Bir zamanlar Fırat Nehri'nin üzerine yükselen Karakaya Barajı'nın inşaatında yer alan İtalyan mühendis ve işçiler için kurulan modern köy, bugün unutulmuş bir hikayenin izlerini taşıyor.