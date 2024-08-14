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Burayı gören ayrılmak istemiyor

2024-08-14 19:57:52
Burayı gören ayrılmak istemiyor

Malatya'da 5 yıl önce yaşlı çiftin oluşturduğu bahçe yerli, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Burayı gören ayrılmak istemiyor

İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine dönüş yapan 71 yaşındaki Hüseyin Dulkadir, Sürgü Mahallelerindeki 7 dönümlük alanda böğürtlen yetiştirmeye başladı.

#2
Foto - Burayı gören ayrılmak istemiyor

Az sayıda böğürtlen fidesiyle işe koyulan Dulkadir çifti, zamanla 20 bin fideye ulaşırken, hasattan edilen meyvelerden pestil, cevizli sucuk, reçel gibi ürünlerde elde ederek satışlarını gerçekleştiriyor.

#3
Foto - Burayı gören ayrılmak istemiyor

Hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarına dönüşen böğürtlen bahçesinde taleplere yetişmekten güçlük çektiklerini kaydeden Hüseyin Dulkadir, ”İstanbul'da ahşap işleri ile meşgul iken 2019 yılında atıl durumda olan ata topraklarımıza dönüş yaparak burada böğürtlen bahçesini oluşturduk. Bahçemiz büyük ilgi gördü.

#4
Foto - Burayı gören ayrılmak istemiyor

Zamanla elde ettiğimiz meyveleri çeşitlendirerek pestil, cevizli sucuk, reçel, şerbet, sos gibi ürünlerde elde ettik.

#5
Foto - Burayı gören ayrılmak istemiyor

Bu kadar çeşit içerisinde gördük ki gerçekten bir şeyler yapıla biliniyor. Talep ise çok yoğun sıcak satış öne çıkmış durumda. Özellikle hafta sonları yoğun bir insan akışını görüyoruz. Bahçemiz turizm merkezi haline geldi” dedi.

#6
Foto - Burayı gören ayrılmak istemiyor

Böğürtlen bahçelerini ziyaret eden insanların bölgeden mutlu bir şekilde ayrıldığını ifade ederek, taleplere yetişmekten zorlandıklarını aktaran Hüseyin Dulkadir'in eşi Emine Dulkadir ise meyveleri çeşitlendirerek pestil, cevizli sucuk, reçel, şerbet, sos gibi ürünlerinde satışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

#7
Foto - Burayı gören ayrılmak istemiyor

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