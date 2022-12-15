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Dünya
11
Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

2022-12-15 11:57:02
Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Bu adaya yerleşene ev ve para veriliyor. Burada yaşamak cesaret ister.

#1
Foto - Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Dünyanın en ilginç adası sunduğu iş fırsatıyla duyanları şaşırtıyor..

#2
Foto - Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Burası, Maatsuyker Adaları olarak bilinen minik bir adalar topluluğu. Avustralya'ya bağlı en büyük ada olan Tasmanya'nın güneybatısında kalıyorlar; yaklaşık 10 km kadar açığında. Maatsuyker Adası ise, bu adalardan en uçtaki. Bundan sonrası birkaç ufak kayalık sadece.

#3
Foto - Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Muhteşem bir yeşillikle bezeli ada Yeni Zelanda ve Avustralya'ya özgü kürklü foklar, deniz filleri gibi kuluçkadaki memeliler ve daha pek çok canlı türü için çok çok önemli bir alan teşkil ediyor.

#4
Foto - Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Ayrıca 186 hektarlık minik bir ada olan Maatsuyker, 'Vahşi Yaşam Dünya Mirası' olarak kabul ediliyor.

#5
Foto - Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Maatsuyker Adası'nın deniz feneri, Avustralya'da fenerciler tarafından işletilen son deniz feneri unvanına sahip.

#6
Foto - Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Adanın en güney ucunda bulunan bu fenerin yapımı 1891 yılında tamamlanmış.

#7
Foto - Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Burada yaşamak içinse, kendi kendinize yetebilen, sağlıklı bir birey olmanız, ücra yerlerde yaşayıp çalışabilme becerisine sahip olduğunuzu kanıtlayabilmeniz yeterli.

#8
Foto - Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Sizden beklenen iş bitkiler ve tüm florayla ilgilenmek, çeşitli onarım işleri ve de kullandığınız alet ve ekipmanların düzenli bakımları ile gerekirse onarımlarını yapmak.

#9
Foto - Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Bunlara ek olarak ise, meteoroloji bürosu için günlük olarak hava durumunu gözlemeniz gerekiyor.

#10
Foto - Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Bunun için özel bir eğitim alıyorsunuz ve karşılığında da size para ödeniyor.

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