2022-12-15 11:57:02 Buraya yerleşene ev ve para veriliyor
Bu adaya yerleşene ev ve para veriliyor. Burada yaşamak cesaret ister.
Bu adaya yerleşene ev ve para veriliyor. Burada yaşamak cesaret ister.
Dünyanın en ilginç adası sunduğu iş fırsatıyla duyanları şaşırtıyor..
Burası, Maatsuyker Adaları olarak bilinen minik bir adalar topluluğu. Avustralya'ya bağlı en büyük ada olan Tasmanya'nın güneybatısında kalıyorlar; yaklaşık 10 km kadar açığında. Maatsuyker Adası ise, bu adalardan en uçtaki. Bundan sonrası birkaç ufak kayalık sadece.
Muhteşem bir yeşillikle bezeli ada Yeni Zelanda ve Avustralya'ya özgü kürklü foklar, deniz filleri gibi kuluçkadaki memeliler ve daha pek çok canlı türü için çok çok önemli bir alan teşkil ediyor.
Ayrıca 186 hektarlık minik bir ada olan Maatsuyker, 'Vahşi Yaşam Dünya Mirası' olarak kabul ediliyor.
Maatsuyker Adası'nın deniz feneri, Avustralya'da fenerciler tarafından işletilen son deniz feneri unvanına sahip.
Adanın en güney ucunda bulunan bu fenerin yapımı 1891 yılında tamamlanmış.
Burada yaşamak içinse, kendi kendinize yetebilen, sağlıklı bir birey olmanız, ücra yerlerde yaşayıp çalışabilme becerisine sahip olduğunuzu kanıtlayabilmeniz yeterli.
Sizden beklenen iş bitkiler ve tüm florayla ilgilenmek, çeşitli onarım işleri ve de kullandığınız alet ve ekipmanların düzenli bakımları ile gerekirse onarımlarını yapmak.
Bunlara ek olarak ise, meteoroloji bürosu için günlük olarak hava durumunu gözlemeniz gerekiyor.
Bunun için özel bir eğitim alıyorsunuz ve karşılığında da size para ödeniyor.
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