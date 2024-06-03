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Yaşam
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Buraya hayran kalmamak imkansız!

2024-06-03 10:17:37
Buraya hayran kalmamak imkansız!

Malatya'da bulunan 1400 rakımdaki Çakmak Yaylası, görenleri kendine adeta hayran bırakıyor.

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Foto - Buraya hayran kalmamak imkansız!

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan bin 400 rakımdaki Çakmak Yaylası, farklı türlerdeki kaya oluşumları, yayla çiçekleri, kendine özgü evleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

#2
Foto - Buraya hayran kalmamak imkansız!

Çakmak Mahalle Muhtarı Bülent Çakmakçı, kentin tahıl ambarı olarak bilinen ve yöreye ait türkülerle öne çıkan ilçenin, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunduğunu aktardı.

#3
Foto - Buraya hayran kalmamak imkansız!

Çakmakçı, Kapadokya’daki peri bacalarına benzetilen renkleri ile de dikkatleri üzerine çeken doğal kaya oluşumlarının yanı sıra çok sayıda sıra dışı jeomorfolojik oluşumların da bölgeye ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

#4
Foto - Buraya hayran kalmamak imkansız!

Eşsiz doğası ile Karadeniz’i aratmayan, bir bölümü Arapgir ilçesi sınırlarına kadar uzanan Çakmak Yaylası'nın temiz havası ve kendine özgü atmosferiyle kentin önemli merkezlerden biri olduğunu kaydeden Arapgir Sugeçti Mahalle Muhtarı Halil Durak ise yerli ve yabancı turistleri Arguvan’ı ziyaret etmeye davet eti.

#5
Foto - Buraya hayran kalmamak imkansız!

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