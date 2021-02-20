  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Burası Türkiye! 24 bin metrekarelik göletin yüzeyi buz tuttu

2021-02-20 15:35:27
Burası Türkiye! 24 bin metrekarelik göletin yüzeyi buz tuttu

Çorum'da Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik göletin yüzeyi buz tuttu.

#1
Foto - Kentte 3 gün etkili olan kar yağışının ardından, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.

Kentte 3 gün etkili olan kar yağışının ardından, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.

#2
Foto - Çorum Belediyesince 213 bin metrekareye yaklaşık 50 milyon lira yatırımla Çepni Mahallesi'nde kurulan Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buz tuttu.

Çorum Belediyesince 213 bin metrekareye yaklaşık 50 milyon lira yatırımla Çepni Mahallesi'nde kurulan Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buz tuttu.

#3
Foto - Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gölet, buzla kaplı görünümüyle güzel manzara oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gölet, buzla kaplı görünümüyle güzel manzara oluşturdu.

#4
Foto - İşte o görüntü...

İşte o görüntü...

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi
Gündem

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı ve Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde, 8 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü..
Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu Mesut Özil'den, hazımsız Fatih Altaylı'yı susturacak mesaj
Spor

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu Mesut Özil'den, hazımsız Fatih Altaylı'yı susturacak mesaj

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara seslenmek için her hafta farklı bir ülkenin farklı bir camisi önünde montajlanan fotoğrafıyla İslam..
CHP'li başkan partisini bombalayıp istifa etti
Siyaset

CHP'li başkan partisini bombalayıp istifa etti

CHP Tokat eski Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, CHP'nin terör örgütü sevicilere kucak açtığını gerekçe göstererek partisinden i..
Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?
İSLAM

Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Kur'an-ı Kerim'e görüşlerini karıştırdığı iftirasını atarak tepki çeken Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öz..
Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti
Gündem

Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden ve birçok ilim adamı yetiştirmiş Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti. Muhammed Emin Saraç Hoca'nın..
Türkiye sınırları yeniden çiziyor
Gündem

Türkiye sınırları yeniden çiziyor

Kuzey Irak bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarla sınırdan aşama aşama kilometrelerce derinliğe inildi. Terör örgü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay