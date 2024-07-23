  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Burası kütüphane değil fırın

2024-07-23 20:18:07
Burası kütüphane değil fırın

Adıyaman'da müşteriler ekmek sırası beklerken ‘Depremin konuşulmasının’ önüne geçmek için fırının önüne kitaplık yaptırdı.

#1
Foto - Burası kütüphane değil fırın

Adıyaman Bahçelievler Mahallesi'nde 25 yıldan beri vatandaşlara hizmet veren pide ekmeği fırını işletmecisi, özellikle gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için farkındalık oluşturdu. Fırına biber, patlıcan, domates ve ekmek üstü peynir getirerek pişirtmek isteyen ve ekmek sırası bekleyenler okusun diye fırının dış duvarına kitaplık yaptı.

#2
Foto - Burası kütüphane değil fırın

6 Şubat depreminin ardından fırına gelen müşterilerin depremi konuşmalarından dolayı psikolojilerinin etkilendiğini düşünen işletme sahibi, depremi konuşmak yerine kitap okumaları için kitaplık yaptı. Fırına gelen müşteriler okuma kitaplarını okurken, çocuklar için ise çalışma kitapları bırakıldı. Mahalle muhtarı ve vatandaşların desteğiyle mahallelilerden toplanan kitaplar ile oluşturulan kitaplık mahalle sakinlerinden büyük takdir topladı.

#3
Foto - Burası kütüphane değil fırın

Uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Fırına geldik biberlerimizi getirdik Tabi o biberleri bekleme esnasında fırının kenarında kitaplar dizili, hoşuma gitti. Bir baktım okumak istedim. Daha doğrusu okumayı da seven insanım. Böylelikle kitabı okurken de fırındaki biberimin pişmesini bekliyorum” dedi.

#4
Foto - Burası kütüphane değil fırın

İşletme Sahibi Basri Öztekin ise “Kitaplık fikri evvela deprem sonrası meydana gelen bir fikir. Depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak, gelip burada depremle ilgili konuştukları zaman psikolojileri bozuluyor. Böylece kitapları okuduğu zaman daha çok başka alanlarla ilgileniyorlar. Çocuklarda bu ilgiden memnunlar. Çevre komşularımız, arkadaşlarımız, müşterilerimiz de bundan memnun. Çocuklar geldiği zaman mutlu oluyorlar. Kaynaşıyorlar kitap sayesinde. Kitapları değiş tokuş yaparken birbirleriyle kaynaşmış oluyorlar. Arkadaşlar, komşular, çocuklar elinde olan kitapları buraya getirip bırakıp, o onun kitabından, o da onun kitabından istifade ediyor” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın gözü Türkiye'de! Çanakkale'de bulundu
Gündem

Dünyanın gözü Türkiye'de! Çanakkale'de bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Arkeolojik Yüzey Araştırması Başkanı Dr. Volkan Demirciler ve ekibince, Muğla'nın Marmaris..
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yunan bakanın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrı..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararını açıkladı. Karara göre, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bi..
Bakan Şimşek'ten Bahçeli açıklaması
Gündem

Bakan Şimşek'ten Bahçeli açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıym..
Yaz aylarında vakalar bu sebeple artıyor
Sağlık

Yaz aylarında vakalar bu sebeple artıyor

Yaz aylarında havuz ve denizler enfeksiyonların yayılmasına yol açıyor.

Arap düşmanlığı 'meyvesini' verdi! Turist sayısı azaldı, ihracat düştü!
Ekonomi

Arap düşmanlığı 'meyvesini' verdi! Turist sayısı azaldı, ihracat düştü!

TUİK verilerine göre 2023 yılında Arap ülkelerine yapılan ihracat 9,6 milyar dolar azaldı. Yine 2023’de İstanbul, Bursa ve Karadeniz’i ziyar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23