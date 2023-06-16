2023-06-16 20:47:45 Burası bir zamanlar kireç taşı ocağıydı
Polonya'da eski kireç taşı ocağının yerinde yeni yüzme havuzu açıldı.
Polonya'da eski kireç taşı ocağının yerinde yeni yüzme havuzu açıldı.
Polonya'nın Krakow kentinde halk, Zakrzowek gölü olarak bilinen eski su basmış kireç taşı ocağının yerine yeni açılan yüzme havuzlarında sıcak havanın tadını çıkardı.
Geçmişte kireç taşı ocağı olarak kullanılan Zakrzowek Rezervi, güvenli olmadığı gerekçesiyle kapalı olsa da yeni inşa edilen ahşap yapılı yüzme havuzlarıyla tekrardan Polonya halkının kullanımına açıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23