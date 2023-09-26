Burası antikacı değil çorbacı

İş yerindeki malzemelerden en çok eski motosikletlerin dikkatini çektiğini anlatan Mustafa Kuştaş, “İçerinin ambiyansı zaten çok eskileri hatırlatıyor. Bizim dedemizin ve babamızın çağındaki ürünleri önümüze getiriyor. Bize o zamanları hissettiriyor. İçeride en çok dikkatimi çeken ürün ise eski motosikletler var. Bizim ilgi alanımız olduğu için Ramazan abi burada bunlara emek veriyor. Hatta bazen çalıştırıp bizi gezdirdiği bile oluyor. Biz geldik mi burada mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı. Müşterilerden Hasan Hüseyin Işık, “Biz buraya tavsiye üzerine geldik. Antalya’nın Alanya ilçesinden buraya gezmeye geldik ve buraya da uğradık. Ortamı beğendim hoş otantik baba tarafından biraz avcılık olduğu için benim dikkatimi içerideki tüfekler çekti. Eski dönemlere ait olması o zaman ki işlemelerin olması Anadolu’nun hatıralarını yansıttı ve geçmişte yaptığımız savaşları aklıma getirdi. Onun dışında birkaç tane müze gezdik müzede görmediğim birkaç parçayı burada gördüm. Burada koleksiyon mu yapılıyor bilmiyorum ama baya dikkat çekici bir yer” ifadelerini kullandı. Çorba içmeye gelen Ali Rıza Acıbadem ise “Yıllardır burayı tercih ediyorum gayet güzel ve nezih bir ortam nostaljik bir ortam. Buraya gelince biraz eskiye dönüyoruz. Bir çok eski zamana ait ürünler var hepsi birbirinden güzel” diye konuştu.