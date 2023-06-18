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Burası Amerika değil Türkiye! Otların arasından fırlayan dev yılan küçük çocuğu hastanelik etti... O ilimizde istila başladı

2023-06-18 12:58:02
Burası Amerika değil Türkiye! Otların arasından fırlayan dev yılan küçük çocuğu hastanelik etti... O ilimizde istila başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olurken gelen son görüntüler herkesi korkuttu. Burası Amerika değil Türkiye! Otların arasından fırlayan dev yılan küçük çocuğu hastanelik etti. Uzmanlar acil durum ilan etti. O ilimizde istila başladı! Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Ülkemizde de sıklıkla görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan görüntüler herkesi şoke etti. Burası Amerika değil Türkiye! Otların arasından fırlayan dev yılan küçük çocuğu hastanelik etti. Uzmanlar bölge halkını son dakika olarak uyardı. Korkulan istila başladı! Gördüğünüz gibi kaçın.

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Foto - Burası Amerika değil Türkiye! Otların arasından fırlayan dev yılan küçük çocuğu hastanelik etti... O ilimizde istila başladı

Son dönemde yılan haberleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde takip edilmekte. Bursa'dan gelen korkunç görüntüler ise herkesi şoke etti. Dev yılan sokak ortasında dehşet saçtı. Havaların ısınmasıyla birlikte yılan vakaları hızla artmaya başladı. Yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken Bursa'da korku dolu anlar yaşandı. Arkadaşları ile oyun oynayan Umut A.'yı bir anda otların arasından çıkan dev yılan ısırdı.

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Foto - Burası Amerika değil Türkiye! Otların arasından fırlayan dev yılan küçük çocuğu hastanelik etti... O ilimizde istila başladı

Bacağından ısırılan küçük çocuk ailesinin yanına giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından küçük çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Gelen görüntüler sonrası uzmanlar bölge halkını son dakika olarak uyardı. Havaların ısınmasıyla birlikte yılan vakaların hızla artacağını belirten yetkililer, bölge halkının saldırılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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