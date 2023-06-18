Burası Amerika değil Türkiye! Otların arasından fırlayan dev yılan küçük çocuğu hastanelik etti... O ilimizde istila başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olurken gelen son görüntüler herkesi korkuttu. Burası Amerika değil Türkiye! Otların arasından fırlayan dev yılan küçük çocuğu hastanelik etti. Uzmanlar acil durum ilan etti. O ilimizde istila başladı! Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Ülkemizde de sıklıkla görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan görüntüler herkesi şoke etti. Burası Amerika değil Türkiye! Otların arasından fırlayan dev yılan küçük çocuğu hastanelik etti. Uzmanlar bölge halkını son dakika olarak uyardı. Korkulan istila başladı! Gördüğünüz gibi kaçın.