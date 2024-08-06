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Burası Adana değil Giresun

2024-08-06 11:11:13
Burası Adana değil Giresun

Giresun'da bir fındık üreticisi, karpuz yetiştirmeye başladı.

#1
Foto - Burası Adana değil Giresun

Dünyanın en kaliteli fındığını üreten Giresun’da İrfan Bekaroğlu, emekli olup köyüne yerleştikten sonra Adana karpuzu yetiştirmeye başladı.

#2
Foto - Burası Adana değil Giresun

Fındık bahçesindeki fındık ağaçlarını sökerek deneme amaçlı Adana karpuzu fidelerinden en büyüğü 20 kiloya yakın 40 civarında karpuz yetiştirmeyi başardığını anlatan İrfan Bekaroğlu, “Burası Adana değil, Giresun ama ben karpuz yetiştirmeyi başardım. Fındık bahçemde bir dönüme yakın arazideki fındık ağaçlarını sökerek karpuz ve kavun fideleri diktim. Diktiğim karpuz ve kavun fideleri Adana’dan getirdim. Deneme amaçlı olarak diktiğim karpuz ve kavunlardan oldukça iyi ürün aldım.

#3
Foto - Burası Adana değil Giresun

En büyüğü 15-20 kiloya yakın karpuzlarım var. Gelecek yıllarda alanı genişleterek fındığa ek gelir olarak düşünüyorum. Ancak deneme amaçlı bu tarlamdaki karpuzları eşe, dosta komşularıma veriyorum. Tarlamı görenler inanmadılar yetiştirmiş olsam da tadını iyi olmayacağını söyleyenler oldu ama kesip yemeye başlayınca inanamadılar. Benim yetiştirdiğimi görenler şimdi kendileri de karpuz yetiştirmek istiyor” dedi.

#4
Foto - Burası Adana değil Giresun

Her yörenin karpuz fidelerinin Giresun’da yetişmeyeceğini de ifade eden Bekaroğlu, “Daha önceki yıllarda da karpuz yetiştirme denemelerim oldu ama bizim yöremize en uygun karpuz Adana, Antalya ve Samsun illerinde yetiştirilen fideler olmalı. Diğer illerden gelen fideler bizim buralarda büyüyor ama çiçeklenip ürün vermiyor. Ben çok deneme yanılma yaptım ve en sonunda Adana karpuzu yetiştirmeyi başardım. Meraklı olup yetiştirmek isteyenlere yardımcı olurum” diye konuştu.

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