Burası Adana değil Giresun

Her yörenin karpuz fidelerinin Giresun’da yetişmeyeceğini de ifade eden Bekaroğlu, “Daha önceki yıllarda da karpuz yetiştirme denemelerim oldu ama bizim yöremize en uygun karpuz Adana, Antalya ve Samsun illerinde yetiştirilen fideler olmalı. Diğer illerden gelen fideler bizim buralarda büyüyor ama çiçeklenip ürün vermiyor. Ben çok deneme yanılma yaptım ve en sonunda Adana karpuzu yetiştirmeyi başardım. Meraklı olup yetiştirmek isteyenlere yardımcı olurum” diye konuştu.