2024-05-11 21:53:27 Burada yaz kış sıcaklık değişmiyor!
Her yıl binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Altınbeşik mağarasında sıcaklık yaz-kış hiç değişmiyor.
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Her yıl binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Altınbeşik mağarasında sıcaklık yaz-kış hiç değişmiyor.
Antalya'nın İbradı ilçesinde milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyan ve 16 derecelik sıcaklığı yaz-kış sabit olan Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıtlar ve gölet oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin önemli uğrak yerlerinden. Mağara yılın ilk 4 ayında yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladı.
Antalya'nın İbradı ilçesine 9, Ürünlü Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki mağara, içinde görülmeye değer doğa harikası bir yeri barındırıyor. Beyaz renkli kalın traverten oluşumlar, mağaranın görsel açıdan en güzel bölümlerinden birini oluşturuyor. İçindeki gölet oluşumlarıyla da dikkati çeken üç katlı mağaranın yaklaşık 200 metresi ziyaretçilere açık. Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu, İbradı Belediyesinin profesyonel ekibinin önderliğinde turkuaz renkte suyun üzerinde botlarla görme imkanı yakalıyor.
Hava sıcaklığı yaz ve kış 16 derece olan mağara, ziyaretçilerine serinleme imkanı da sunuyor. Turkuaz rengiyle hayran bırakan, kuş sesleriyle huzur veren kayalık ve ormanlık alan içindeki Altınbeşik Mağarası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, mağaranın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından her geçen gün daha da büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti. Altınbeşik Mağarası'nın dünyanın 3’üncü, Türkiye’nin ise en büyük yeraltı gölü mağarası olduğunu ve eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Sekmen, "Son yıllarda mağaramıza ziyaretçi bakımından çok büyük yoğunluk yaşıyoruz. Ayda ortalama 10 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Yılın ilk dört ayında ise yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladık. Özellikle bayramlarda dolup taşıyor. Sadece Ramazan Bayramı'nda günde bin kişiyi ağırladık" dedi.
Bu yıl su seviyesinin beklentilerden daha yüksek seviyede olduğunu ve muhteşem bot turları yaptırdıklarını anlatan Belediye Başkanı Sekmen, "Mağaramız yılın 12 ayı açık. Özellikle Başta Almanlar olmak üzere uzak doğu ülkelerinden, Amerika’dan, dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. Bu eşsiz güzelliği görmek isteyenleri mağaramızı ziyaret etmelerini bekliyoruz. İlçemiz sadece turizm mağaramız ile sınırlı değildir. Düğmeli evlerimiz, yılkı atlarımız ve doğal ürünlerimiz ile farklı alternatifler sunmaktadır. Biz Antalya bölgesinde alternatif turizmin lokomotifi olarak ilerlemeye devam ediyoruz. Gerçekten burası hem yaz, hem de kış olarak Antalya’da bir numara olmayı hedefliyoruz. Önce turizm denince sadece akla deniz kum güneş geliyordu. Pandemi sürecinden sonra doğa ve alternatif turizm olarak bölgemiz ciddi şekilde rağbet görmeye başladı. İlçemiz şu anda Antalya’nın incisi durumunda. Çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İlçemizi inşallah turizmde hak ettiği yerlere ulaştıracağız" diye konuştu.
Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli Yılmaz Özdoğan, "Burası dünyadaki en büyük üçüncü büyük yeraltı gölü mağarasıdır. Gelen misafirlerimize özel bir bot gezisi yaptırıyoruz. Muntazam bir dağ bloğunun içerisindeki gölün üzerinde. Pandemiden bu yana İbradı Belediyesi olarak burada hizmet veriyoruz. Sürekli olarak her geçen yıl ziyaretçi sayımız ciddi şekilde artmaktadır. Özellikle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda çok ciddi bir ziyaretçi ağırladık. Günlük ziyaretçi sayımız bin kişiye ulaştı. Bu bizim için gerçekten ciddi rakamlardır. Burası çok özel bir göl, çok özel bir bölge çok özel bir milli parktır. 600 den fazla bitkiye ev sahipliği yapan ve aynı zamanda yaban hayatının devam ettiği bir milli parktır. Bir tarafında sumak, bir tarafında incir defne, bir tarafında mis kokulu kekikler. Buraya bunların içerisinden geçerek geliyorsunuz. Burası Antalya’ya gelip alternatif turizme merak edip hoşlananlar için paha biçilemez bir bölgedir. Görmek isteyen ziyaretçilerimizi her zaman bekliyoruz" diye konuştu.
Turizm rehberi Metin Girişken ise Polonyalı turistleri alternatif turizm kapsamında İbradı bölgesine getirdiklerini söyledi. Bölgeye turlara yeni başladıklarını anlatan Girişken, "Altınbeşik Mağarasına birkaç defa geldik. Buraya turlara yeni başladık. Buraya ilgi oldukça yüksek. Burası inanılmaz bir güzelliğe sahip. Bizim turistler oldukça ilgi gösterdiler. Burayı çok beğendiler. Burası herkesin mutlaka gelip görmesi gereken yerlerden bir tanesi" diye konuştu.
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