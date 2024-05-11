Burada yaz kış sıcaklık değişmiyor!

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli Yılmaz Özdoğan, "Burası dünyadaki en büyük üçüncü büyük yeraltı gölü mağarasıdır. Gelen misafirlerimize özel bir bot gezisi yaptırıyoruz. Muntazam bir dağ bloğunun içerisindeki gölün üzerinde. Pandemiden bu yana İbradı Belediyesi olarak burada hizmet veriyoruz. Sürekli olarak her geçen yıl ziyaretçi sayımız ciddi şekilde artmaktadır. Özellikle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda çok ciddi bir ziyaretçi ağırladık. Günlük ziyaretçi sayımız bin kişiye ulaştı. Bu bizim için gerçekten ciddi rakamlardır. Burası çok özel bir göl, çok özel bir bölge çok özel bir milli parktır. 600 den fazla bitkiye ev sahipliği yapan ve aynı zamanda yaban hayatının devam ettiği bir milli parktır. Bir tarafında sumak, bir tarafında incir defne, bir tarafında mis kokulu kekikler. Buraya bunların içerisinden geçerek geliyorsunuz. Burası Antalya’ya gelip alternatif turizme merak edip hoşlananlar için paha biçilemez bir bölgedir. Görmek isteyen ziyaretçilerimizi her zaman bekliyoruz" diye konuştu.