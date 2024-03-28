Bunun hesabını kim verecek? Karadenizlinin müthiş zekası tamam da bu kadarı fazla

Eve hırsız girme tehlikesi bulunduğundan ötürü evde nöbet tutuklarını belirten Servet Pehlivan, “Ben TEDAŞ’a 2023 yılında dilekçe verdim. İstanbul’da iken beni aradılar. Dilekçeniz kabul edildi, gereken işlemler yapılacak diye. 2023 yılında 3 defa şikayet dilekçesi verdim. CİMER’e de yazdım. Bana Trabzon bölge müdürlüğünden bir yazı geldi. 2023 yılında programa alınmış onarım yapılırken direkte değişecek. Gelen olmadı giden olmadı. Elektrik hattımda böyle bir sıkıntı var. Burada yeni bir direk diktiler. Direği yerinden aldılar. Eve 160 santim mesafede direği tekrar diktiler. Benim evim için tehlike arz ediyor. Her hafta Rize Merkez’de TEDAŞ’a uğruyorum. Her zaman geleceğiz diyorlar ama oyalıyorlar. Biz elektrik parasını ödemediğimiz zaman 24 saat geçmeden gelip elektriğimizi kesiyorlar. Bu ev yaklaşık 9 sene önce yapıldı. Bu elektrik hattı da yapılalı 3-4 yıl oldu. İlk yaptıklarında direkte yanlık vardı. O yanlıktan dolayı o direği buradan alıp eve yakın diktiler. Benim burada evime hırsız bile girdi. Direkten tırmandı kalası balkona koydu. Hırsız içeri girdi. ÇORUH A.Ş.’nin yaptığı yanlış elektrik direği dikiminden dolayı biz evde gece nöbetteyiz. Gündüz de evi bırakıp gidemiyoruz. Mutlaka evde birini bırakıyoruz. ÇORUH bize evde nöbet tutturuyor” dedi.