Bunun hesabını kim verecek? Karadenizlinin müthiş zekası tamam da bu kadarı fazla

Ağaca bağlanan elektrik direğinin çocukların da ulaşabileceği bir noktada olduğuna vurgu yapan köy sakinlerinden Necati Pehlivan, “Bu direk 8 ay önce rüzgardan yıkıldı. Yeni yapılmıştı. Yıkılmasının ardından da 8 aydır yerde duruyor. Biz ne kadar müracaat ettiysek hiçbir cevap alamadık. Para almaya sıra geldiği zaman 8 ay değil, 8 gün gecikse gelip elektriği keserler. Bu direği biz 8 aydır diktiremedik. Tehlike arz ediyor. Çünkü kablolar dışarıda duruyor. Bir çocuk gelip ona dokunsa sıkıntı olur. Bunun hesabını kim soracak. Direk yıkıldıktan sonra ağaca bağladılar. Bir çocuğun dokunabileceği bir mesafede. 8 aydır gelip yapacaklar. Hala bekliyoruz” şeklinde konuştu.