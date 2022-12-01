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Türkiye
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Bunun hesabı sorulsun! Tokat'ta 50 öğrenci zehirlendi

2022-12-01 07:41:33
Bunun hesabı sorulsun! Tokat'ta 50 öğrenci zehirlendi

Tokat'ın Niksar ilçesinde 50 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

#1
Foto - Bunun hesabı sorulsun! Tokat'ta 50 öğrenci zehirlendi

Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu yurdunda kalan 137 öğrencinin bir kısmında akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

#2
Foto - Bunun hesabı sorulsun! Tokat'ta 50 öğrenci zehirlendi

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 öğrenci, Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

#3
Foto - Bunun hesabı sorulsun! Tokat'ta 50 öğrenci zehirlendi

Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz hastanede tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret etti.

#4
Foto - Bunun hesabı sorulsun! Tokat'ta 50 öğrenci zehirlendi

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemekten numune aldı.

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