Bunu yapmadan önce iki kez düşünün: Çünkü 180 bin lira yetmedi!

HIZ VE PLAKA İHLALİNE AF YOK Yasayla birlikte trafikte devrim gibi düzenlemeler de yapılacak. Teklife göre, başkalarının hayatını tehlikeye atan ve kurallara uymayan sürücülere şu cezalar kesilecek: Plakasını bilerek okunmaz hale getiren sürücülere 140 bin TL ceza verilecek, araç 30 gün trafikten menedilecek. Büyük yük taşıyan araçlar ve çok sayıda yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde taksimetre kullanımı zorunlu olacak./ kaynak: star