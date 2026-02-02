Bunu yapmadan önce iki kez düşünün: Çünkü 180 bin lira yetmedi!
TBMM'de gündeme gelecek olan trafik magandalarına 180 bin lira ceza kesilmesi öngörülüyor.
TBMM'de gündeme gelecek olan trafik magandalarına 180 bin lira ceza kesilmesi öngörülüyor.
TBMM, yarın yoğun gündemle toplanacak. Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara ağır yaptırımlar getirecek Karayolları Trafik Kanunu'nun bu hafta Genel Kurul'da onaylanması bekleniyor. Trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla takip eden veya araçtan inerek tehdit oluşturan sürücülere 180 bin TL ceza uygulanacak, ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları 30 gün trafikten menedilebilecek.
TBMM Genel Kurulu, yarın haftalık çalışmalarına başlayacak. İlk 17 maddesi kabul edilen ve trafik cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Yasa onaylandığında kamuoyunda trafik magandası olarak bilinen kural tanımaz agresif sürücülere yönelik ciddi yaptırımlar uygulanacak.
MAGANDAYA GEÇİT YOK: 180 BİN TL CEZA Trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla takip eden veya araçtan inerek tehdit oluşturan sürücülere 180 bin TL ceza uygulanacak, ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları 30 gün trafikten menedilebilecek. Çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanan sürücülere 16 bin TL ceza verilecek. Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve psikoteknik değerlendirme olmadan iade edilmeyecek.
Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin TL ceza kesilecek. Yarış yapan sürücülere 46 bin TL ceza verilecek; ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zorunlu neden olmadan olay yerini terk eden sürücülere 1 ila 3 yıl hapis cezası verilecek.
HIZ VE PLAKA İHLALİNE AF YOK Yasayla birlikte trafikte devrim gibi düzenlemeler de yapılacak. Teklife göre, başkalarının hayatını tehlikeye atan ve kurallara uymayan sürücülere şu cezalar kesilecek: Plakasını bilerek okunmaz hale getiren sürücülere 140 bin TL ceza verilecek, araç 30 gün trafikten menedilecek. Büyük yük taşıyan araçlar ve çok sayıda yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde taksimetre kullanımı zorunlu olacak./ kaynak: star
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23