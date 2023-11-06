Bunu yapan, yedi sülalesini doyuracak! Resmen para musluğu! Duyuruldu! Artık herkes o işe yöneliyor

Mantar yetiştiriciliğine başlayacaklara devlet tarafından da çeşitli teşvikler veriliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu, mantar üreticilerine % ile e oranında hibe veriyor. Ayrıca, Tarım Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri veya çeşitli dernekler tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifika edinen girişimcilere KOSGEB tarafından 50.000 TL hibe sağlanıyor. 18 ile 40 yaş arasındaki girişimcilere ise Genç Çiftçi projesi kapsamında destek veriliyor. Ancak bu destekler sadece kültür mantarı yetiştiriciliği için geçerli ve verilen tutar 30 bin TL.