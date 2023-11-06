2023-11-06 12:37:03 Bunu yapan, yedi sülalesini doyuracak! Resmen para musluğu! Duyuruldu! Artık herkes o işe yöneliyor
Mantar yetiştiriciliği, son dönemlerde artan bir ilgiyle karşılaşıyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin kaynağı olan mantarlar, yatırımcılarına da ilk hasat sonrasında ciddi bir gelir sağlıyor. Ülkemizin Akdeniz iklimi, mantar yetiştiriciliği için ideal koşullar sunuyor. Bu da mantar yetiştiriciliğini, karlı bir iş fırsatı haline getiriyor. Kültür mantarı, istiridye mantarı ve trüf mantarı gibi çeşitler, yetiştiricilerin tercih ettiği türler arasında yer alıyor.