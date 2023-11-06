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Bunu yapan, yedi sülalesini doyuracak! Resmen para musluğu! Duyuruldu! Artık herkes o işe yöneliyor

2023-11-06 12:37:03
Bunu yapan, yedi sülalesini doyuracak! Resmen para musluğu! Duyuruldu! Artık herkes o işe yöneliyor

Mantar yetiştiriciliği, son dönemlerde artan bir ilgiyle karşılaşıyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin kaynağı olan mantarlar, yatırımcılarına da ilk hasat sonrasında ciddi bir gelir sağlıyor. Ülkemizin Akdeniz iklimi, mantar yetiştiriciliği için ideal koşullar sunuyor. Bu da mantar yetiştiriciliğini, karlı bir iş fırsatı haline getiriyor. Kültür mantarı, istiridye mantarı ve trüf mantarı gibi çeşitler, yetiştiricilerin tercih ettiği türler arasında yer alıyor.

#1
Foto - Bunu yapan, yedi sülalesini doyuracak! Resmen para musluğu! Duyuruldu! Artık herkes o işe yöneliyor

Özellikle beyaz şapkalı kültür mantarı, Türkiye’deki en büyük pazar payına sahip olan mantar türü. Üretimi hakkında en çok bilgi sahibi olunan tür olan beyaz şapkalı kültür mantarı, az risk ve yüksek pazar payı ile yatırımcıların ilk tercihi oluyor. My.Net’in haberine göre; Kültür mantarı yetiştiriciliği, misellerin kompost içerisine ekilmesi ile başlıyor. Mantar miselleri bu kompostun içerisinde yetişiyor. Gelişim için sıcaklık 23-25 derece, nem ise yüzde 80-90 oranında olmalı. Kasa sistemi, ranza sistemi veya plastik torba sistemleri ile kültür mantarı üretimi mümkün.

#2
Foto - Bunu yapan, yedi sülalesini doyuracak! Resmen para musluğu! Duyuruldu! Artık herkes o işe yöneliyor

Yatırım maliyetleri ve kar oranları büyük/küçük ölçekli işletmelere göre değişiyor. Ancak ortalama bir sonuç vermek gerekirse; 50.000 TL yatırım ile başladığınız beyaz şapkalı kültür mantarı üretiminin sermaye geri kazanımını bir yıl içerisinde alabilirsiniz. Bir sonraki yıl için kazancınız da ortalama 65.000 TL kadar olacaktır.

#3
Foto - Bunu yapan, yedi sülalesini doyuracak! Resmen para musluğu! Duyuruldu! Artık herkes o işe yöneliyor

Mantar yetiştiriciliğine başlayacaklara devlet tarafından da çeşitli teşvikler veriliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu, mantar üreticilerine % ile e oranında hibe veriyor. Ayrıca, Tarım Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri veya çeşitli dernekler tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifika edinen girişimcilere KOSGEB tarafından 50.000 TL hibe sağlanıyor. 18 ile 40 yaş arasındaki girişimcilere ise Genç Çiftçi projesi kapsamında destek veriliyor. Ancak bu destekler sadece kültür mantarı yetiştiriciliği için geçerli ve verilen tutar 30 bin TL.

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