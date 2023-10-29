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Yaşam
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Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarını bağladılar!

2023-10-29 14:42:20
Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarını bağladılar!

Elazığ’da bir cadde de arka ayakları bağlı olan köpeği, vatandaşlar kurtardı.

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Foto - Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarını bağladılar!

Olay, Yazıkonak Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde arka ayakları bağlı olan bir yavru köpeği gören vatandaşlar, hayvanın yardımına koştu.

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Foto - Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarını bağladılar!

İpleri kesip köpeği özgürlüğüne kavuşturan vatandaşlar, daha sonra yaşam alanına geri bıraktı.

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