2023-10-29 14:42:20 Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarını bağladılar!
Elazığ’da bir cadde de arka ayakları bağlı olan köpeği, vatandaşlar kurtardı.
Elazığ’da bir cadde de arka ayakları bağlı olan köpeği, vatandaşlar kurtardı.
Olay, Yazıkonak Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde arka ayakları bağlı olan bir yavru köpeği gören vatandaşlar, hayvanın yardımına koştu.
İpleri kesip köpeği özgürlüğüne kavuşturan vatandaşlar, daha sonra yaşam alanına geri bıraktı.
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