Bunu söyleyebilecek kaç ülke kaldı!.. “Kanunlarımız Allah’ın kitabına, Resulünün sünnetine ve hanefi fıkhına dayanıyor”
ABD işgaline son verip ülkede İslam Şeriatı’nı tatbik etmeye başlayan Afganistan İslam Emirliği, geçtiğimiz günlerde mahkemelerdeki yargı süreçlerinin daha hızlı ve düzenli hale getirilmesi için bir dizi düzenleme yaptı. Söz konusu düzenlemeler arasında yeni Ceza Kanunu da bulunuyor. Afganistan Adalet Bakanlığı söz konusu kanunların İslam şeriatı temel alınarak hazırlandığını ve bu kanunlara yapılacak her türlü itirazın şeriata yapılacak itiraz olarak kabul edileceğini ve yasal kovuşturmaya yol açacağı uyarısında bulundu.