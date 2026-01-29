Bunu söyleyebilecek kaç ülke kaldı!.. “Kanunlarımız Allah’ın kitabına, Resulünün sünnetine ve hanefi fıkhına dayanıyor”

Resuli konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İslam Emirliği'nin yasama belgelerinde İslam şeriatına uygun olmayan ya da şeriat temelinden yoksun hiçbir madde, fıkra, bölüm, paragraf ya da hüküm bulunmamaktadır. Bunlar tamamen İslam şeriatıyla uyumludur ve bunlara yönelik her türlü itiraz şeriata yönelik bir itirazdır.