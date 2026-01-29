  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Bunu söyleyebilecek kaç ülke kaldı!.. "Kanunlarımız Allah’ın kitabına, Resulünün sünnetine ve hanefi fıkhına dayanıyor"
Giriş Tarihi:

Bunu söyleyebilecek kaç ülke kaldı!.. “Kanunlarımız Allah’ın kitabına, Resulünün sünnetine ve hanefi fıkhına dayanıyor”

ABD işgaline son verip ülkede İslam Şeriatı’nı tatbik etmeye başlayan Afganistan İslam Emirliği, geçtiğimiz günlerde mahkemelerdeki yargı süreçlerinin daha hızlı ve düzenli hale getirilmesi için bir dizi düzenleme yaptı. Söz konusu düzenlemeler arasında yeni Ceza Kanunu da bulunuyor. Afganistan Adalet Bakanlığı söz konusu kanunların İslam şeriatı temel alınarak hazırlandığını ve bu kanunlara yapılacak her türlü itirazın şeriata yapılacak itiraz olarak kabul edileceğini ve yasal kovuşturmaya yol açacağı uyarısında bulundu.

#1
Foto - Bunu söyleyebilecek kaç ülke kaldı!.. "Kanunlarımız Allah’ın kitabına, Resulünün sünnetine ve hanefi fıkhına dayanıyor"

Adalet Bakanlığı sözcüsü, İslam Emirliği'nin kanunlarının Kur'an-ı Kerim, hadisler ve Hanefi fıkhı kitapları kullanılarak önde gelen Afgan alimlerinden oluşan birden fazla komite tarafından düzenlendiğini ve derlendiğini de sözlerine ekledi. Sözcü Bereketullah Resuli, İslam Emirliği'nin yasama belgelerinde İslam Şeriatı ile çelişen hiçbir madde, fıkra, bölüm, paragraf veya hüküm bulunmadığını belirtti.

#2
Foto - Bunu söyleyebilecek kaç ülke kaldı!.. "Kanunlarımız Allah’ın kitabına, Resulünün sünnetine ve hanefi fıkhına dayanıyor"

Resuli konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İslam Emirliği'nin yasama belgelerinde İslam şeriatına uygun olmayan ya da şeriat temelinden yoksun hiçbir madde, fıkra, bölüm, paragraf ya da hüküm bulunmamaktadır. Bunlar tamamen İslam şeriatıyla uyumludur ve bunlara yönelik her türlü itiraz şeriata yönelik bir itirazdır.

#3
Foto - Bunu söyleyebilecek kaç ülke kaldı!.. "Kanunlarımız Allah’ın kitabına, Resulünün sünnetine ve hanefi fıkhına dayanıyor"

Bu nedenle, bu tür itirazların hiçbir şeri veya ilmi dayanağı yoktur ve ya cehaletten ya da dini açıdan suç sayılan kasıtlı ihmalden kaynaklanmaktadır. Bu yasalara itiraz eden kişiler kovuşturulmak üzere adli ve hukuki makamlara sevk edilecektir."

#4
Foto - Bunu söyleyebilecek kaç ülke kaldı!.. "Kanunlarımız Allah’ın kitabına, Resulünün sünnetine ve hanefi fıkhına dayanıyor"

BM Genel Sekreter Sözcüsü, İslam Emirliği tarafından çıkarılan İslam şeriatı referanslı ceza kanununu "insan hakları standartlarını" ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirdi. Sözcü Stéphane Dujarric, Birleşmiş Milletler'in İslam Emirliği'ni "evrensel insan haklarını" uygulamaya ve Afganistan'ın tüm vatandaşları için "eşit haklar ve insan onurunu güvence altına almaya" çağırdığını da sözlerine ekledi.

#5
Foto - Bunu söyleyebilecek kaç ülke kaldı!.. "Kanunlarımız Allah’ın kitabına, Resulünün sünnetine ve hanefi fıkhına dayanıyor"

İslam Emirliği lideri Hibetullah Ahundzade, 10 bölüm ve 119 maddeden oluşan mahkeme ceza kanununu geçtiğimiz gün onaylamıştı. Bu kanun hapis, para cezaları, takdiri cezalar ve şeriat tarafından öngörülen hadlerin uygulanması da dahil olmak üzere çeşitli ceza biçimlerini barındırıyor. (Kaynak: Mepa News)

Yüksel

Nedemiş Bir-leş-miş konseyi ????

alperen

Helal olsun kardeşlerimize..Yaşasın Şeriat!
