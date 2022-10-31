Bunu kesinlikle yapmayın! Kaliteli zeytinyağının püf noktası

"Zeytin 3 ayrı dönemde daha çok dökülür" "Haziran-temmuz, temmuz-ağustos, ağustos-ekim dönemleri olmak üzere zeytinde üç dönemde dökülme olur" diyen Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Hafize Metin, "Zeytin üç dönemde daha çok dökülür, bunun nedenleri de susuzluk, azot eksikliği ve tozlanma sorunundan kaynaklanır. Tabii ki altına dökülen meyvelerin toplanıp, bunların mutlaka ya gömülmesi lazım, ya da sabun yapımında kullanılabilir. Ama ne yazık ki bazen sağlıklı zeytinlerle karıştırılıp, yağ çıkartılmaktadır. Bunun yapılmaması lazım. Sağlıklı zeytinlerle karıştırılırsa asidi yükselir, acılaşma, ekşime, ileriki dönemlerde zeytin acımsı, çimenimsi gibi değil de daha ekşimsi bir koku olur. Yağın kalite değerini düşürür. Zeytin hasadı mutlaka kasalarla yapılması lazım. İş bitiminde de kasalarla yağhaneye götürmesi lazım. Çuvallara doldurup bir- iki hafta bekletildikten sonra yağhaneye götürürse, bunların asidi yüksek olur. Yağın kalitesi düşer. Kaliteli zeytinin, zeytin yağının asitlik değeri yüzde 0.8 ile yüzde 1 arasında olmalıdır." dedi.