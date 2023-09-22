2023-09-22 15:08:13 Bunu gösteren 225 TL’yi trink diye alıyor! Duyan, arkasına bakmadan PTT'ye koşuyor
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Faturanızı aldığınız gibi PTT'ye koşun. Devlet 225 TL destek verecek, faturasını gişeye gösteren alıyor. İşte detaylar haberimizde... Elektrik faturaları gelen zamlar sonrası yüksek gelmeye başladı. Vatandaşlar faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken beklenen haber geldi. Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Elektrik faturası yüksek gelenler PTT'ye koşsun! Devlet 225 TL destek verecek, faturasını gişeye gösteren alıyor. Geç kalmadan yetişin.