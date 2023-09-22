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Bunu gösteren 225 TL’yi trink diye alıyor! Duyan, arkasına bakmadan PTT'ye koşuyor

2023-09-22 15:08:13
Bunu gösteren 225 TL’yi trink diye alıyor! Duyan, arkasına bakmadan PTT'ye koşuyor

Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Faturanızı aldığınız gibi PTT'ye koşun. Devlet 225 TL destek verecek, faturasını gişeye gösteren alıyor. İşte detaylar haberimizde... Elektrik faturaları gelen zamlar sonrası yüksek gelmeye başladı. Vatandaşlar faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken beklenen haber geldi. Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Elektrik faturası yüksek gelenler PTT'ye koşsun! Devlet 225 TL destek verecek, faturasını gişeye gösteren alıyor. Geç kalmadan yetişin.

#1
Foto - Bunu gösteren 225 TL’yi trink diye alıyor! Duyan, arkasına bakmadan PTT'ye koşuyor

Yapılan son dakika duyurusuna göre; elektrik faturaları yüksek gelen ailelere destek sağlanacağı ifade edildi. Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlara bir yenisi daha eklendi. Yapılan sosyal yardımların temek amacı, yoksulluğun ve enerji yoksunluğunun azaltılmasına katkıda bulunmak. Yüksek gelen elektrik faturanızı aldığınızı gibi PTT şubelerine koşun.

#2
Foto - Bunu gösteren 225 TL’yi trink diye alıyor! Duyan, arkasına bakmadan PTT'ye koşuyor

ELEKTRİK FATURALARI DESTEK TUTARLARI NE KADAR? • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (112,63 TL) • 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (150,17 TL) • 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (187,71 TL) • 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (225,25 TL)

#3
Foto - Bunu gösteren 225 TL’yi trink diye alıyor! Duyan, arkasına bakmadan PTT'ye koşuyor

BU ESTEKLERDEN KİMLER YARARLANABİLECEK? • Söz konusu desteğe başvuru için "•Kimlik Belgesi •Mesken Tipi Elektrik Faturası •Kronik Hastalığı Nedeniyle Tıbbi Cihaza Bağlı Hastanın Sağlık Raporu" evraklarının gerekli olduğu belirtildi.

#4
Foto - Bunu gösteren 225 TL’yi trink diye alıyor! Duyan, arkasına bakmadan PTT'ye koşuyor

• 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler ile • Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen hastaların bulunduğu haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen haneler faydalanabilmektedir.

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