Bunu da yaptılar! Bakın bu pidenin içinde ne var?

Yaklaşık 40 yıldır baba mesleğini sürdüren Bektaş, Yomra Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesine destek vererek yöresel bir lezzeti yeniden yorumladı. Sürekli yenilik içerisinde olduklarını kaydeden Bektaş, "1984 yılından beri baba mesleğini sürdürüyoruz. Biz pideciyiz ancak sürekli araştırma ve yenilik içindeyiz. Daha önce hamsiyi pideyle buluşturmuştuk. Yomra Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık, çok güzel bir sosyal proje başlattı. Normalde Yomra'nın kendine özgü bir elması vardır; tarihsel bir öneme sahip olmasına rağmen bugüne kadar çok ön plana çıkmamıştı. Şimdi bu elma coğrafi işaret aldı. İnsanları teşvik etmek için belediyemiz hem Yomra elmasının fidesini yetiştirip vatandaşlara dağıtıyor hem de üretilen elmayı para karşılığında geri alıyor. Biz de bu sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmak istedik. Önce elmalardan komposto yaptık, müşterilerimize ikram ettik. Sonrasında ise elmayı pideyle buluşturduk. Bizim eskiden 'fış fış' dediğimiz, yokluk zamanlarının bir tatlısı vardır. Elma ve armutları toplar, kuzine sobalarda ya da ev fırınlarında pişirirdik; o lezzet bambaşka olurdu. Biz de bu geleneği yaşatmak istedik ve elmayı üç farklı şekilde müşterilerimize sunduk. Çok güzel geri dönüşler aldık, şu anda da elma kompostomuzu ikram etmeye devam ediyoruz" dedi.