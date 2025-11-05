  • İSTANBUL
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karadeniz mutfağının efsanesi Trabzon pidesi, bu kez bambaşka bir malzemeyle hazırlandı... Pidenin tadına bakanlar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

#1
Foto - Bunu da yaptılar! Bakın bu pidenin içinde ne var?

Trabzon’un Yomra ilçesinde pide ustası Abdulkadir Bektaş, geleneksel lezzetlere sıra dışı bir dokunuş yaptı. Pide ustası Abdulkadir Bektaş, daha önce bölgenin simge lezzetlerinden hamsiyi, kuymağı pideyle buluşturduklarını hatırlatarak şimdi de sıra dışı bir projeye imza atarak Trabzon'un coğrafi işaretli Yomra elması ile pide yaptıklarını söyledi.

#2
Foto - Bunu da yaptılar! Bakın bu pidenin içinde ne var?

Yaklaşık 40 yıldır baba mesleğini sürdüren Bektaş, Yomra Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesine destek vererek yöresel bir lezzeti yeniden yorumladı. Sürekli yenilik içerisinde olduklarını kaydeden Bektaş, "1984 yılından beri baba mesleğini sürdürüyoruz. Biz pideciyiz ancak sürekli araştırma ve yenilik içindeyiz. Daha önce hamsiyi pideyle buluşturmuştuk. Yomra Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık, çok güzel bir sosyal proje başlattı. Normalde Yomra'nın kendine özgü bir elması vardır; tarihsel bir öneme sahip olmasına rağmen bugüne kadar çok ön plana çıkmamıştı. Şimdi bu elma coğrafi işaret aldı. İnsanları teşvik etmek için belediyemiz hem Yomra elmasının fidesini yetiştirip vatandaşlara dağıtıyor hem de üretilen elmayı para karşılığında geri alıyor. Biz de bu sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmak istedik. Önce elmalardan komposto yaptık, müşterilerimize ikram ettik. Sonrasında ise elmayı pideyle buluşturduk. Bizim eskiden 'fış fış' dediğimiz, yokluk zamanlarının bir tatlısı vardır. Elma ve armutları toplar, kuzine sobalarda ya da ev fırınlarında pişirirdik; o lezzet bambaşka olurdu. Biz de bu geleneği yaşatmak istedik ve elmayı üç farklı şekilde müşterilerimize sunduk. Çok güzel geri dönüşler aldık, şu anda da elma kompostomuzu ikram etmeye devam ediyoruz" dedi.

#3
Foto - Bunu da yaptılar! Bakın bu pidenin içinde ne var?

Elmayı ilk kez pideyle buluşturduklarını belirten Bektaş, "Elmadan yapılan pideyi ilk kez biz yaptık ve ortaya gerçekten çok farklı, çok lezzetli bir ürün çıktı. Bana göre böyle bir lezzet yok; insanlar bunu tatmadan tahmin edemez. Pidede elmanın tadı harika bir şekilde ortaya çıkıyor. Artık bu ürünü menümüze ekleyeceğiz; müşterilerimiz isterse onlara da sunacağız. Bu çalışmayla bir farkındalık oluşturmak istedik. Örneğin, masada beş kişi oturduğunda bir kişi merak edip 'Ben bir tane elmalı pide denemek istiyorum' dediğinde, onu da sunabileceğiz inşallah. Bu lezzetin geleceği olduğuna inanıyorum; araştırılması, tanıtılması gerekiyor. Çünkü bu bizim kültürümüz ve biz bu kültürü yaşatmak zorundayız" diye konuştu.

#4
Foto - Bunu da yaptılar! Bakın bu pidenin içinde ne var?

Daha önce bölgenin yöresel tatlarından kuymak, hamsiyi pideyle buluşturduklarını hatırlatan Bektaş, "Bizim için pazar günleri pide kültürdür, amacımız da bu kültürü yaşatmak. Günümüzde çocuklar fast food alışkanlığıyla büyüyor; hazır gıdalara yöneldiler, evlerde artık tencere kaynamıyor. Biz bu değerleri yeniden hatırlatmak istiyoruz. Ben araştırmacı bir pideciyim. 15 yıl önce kuymağı pideye koydum, ardından hamsiyi pideyle buluşturdum. Şimdi de elmayı pideye ekledim. Bundan sonra da yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

