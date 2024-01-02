Bunları öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız! İşte Ay hakkında ilginç 5 gerçek

Ay’ın uzak tarafı elektriksel olarak daha iletken Güney Kore’nin Danuri yörünge aracından gelen verileri analiz eden bilim insanları, son zamanlardaki büyük Ay gizemlerinden biriyle karşılaşarak, Ay’ın uzak tarafının yakın tarafına göre daha fazla manyetik alana sahip olduğunu buldular. Bu, Ay’ın Dünya’ya bakan tarafının elektriksel olarak daha iletken olduğu anlamına geliyor, ancak bu durumun sebebi henüz bilinmiyor. Manyetizmanın daha fazla olması, Ay’ın uzak tarafındaki gizli su rezervlerine işaret etse de araştırmacılar henüz bu tuhaf çelişkiyi için bir açıklama sunmadılar.