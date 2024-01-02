Bunları öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız! İşte Ay hakkında ilginç 5 gerçek

Ay Dünya’dan uzaklaşıyor NASA astronotları, 1960’lı ve 70’li yıllarda Apollo görevleri döneminde Dünya ile Ay yüzeyi arasında lazerlerin yansıtılabilmesi için Ay’a reflektörler yerleştirdiler. Ay Lazer Mesafe Deneyleri olarak bilinen bu testler, bilim insanlarının bu sinyallerin geri yansımasının ne kadar sürdüğünü gözlemleyerek Ay’ın uzaklığını doğru bir şekilde ölçmesine imkan tanıdı. Araştırmacılar, Ay’ın Dünya’dan yaklaşık 384.000 kilometre uzakta olduğunu doğrulamanın yanı sıra, uydumuzun yılda yaklaşık 3,8 santimetre hızla bizden yavaşça uzaklaştığını da keşfettiler. Bu, yaklaşık 600 milyon yıl içinde Ay’ın Güneş’i kapatamayacak kadar uzakta olacağı ve tam güneş tutulmalarının yok olacağı anlamına geliyor.