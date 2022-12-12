2022-12-12 11:25:46 Bunları idam yola getirir! Türkiye’nin kabusu oldular
Türkiye’nin birçok ilinde insanları araç alım satımında ve evrak imzalama işlemleri sırasında dolandıran ‘Buldan Şebekesi’ olarak bilinen çetenin son mağduru yaşadıklarını anlattı. 2022 yılına kadar tespit edilen 100’e yakın mağdur, suçluların yakalanması için internet ortamında bir araya gelmeye devam ediyor. Şebeke daha önce Antalya, İzmir, Manisa, Kocaeli ve Balıkesir gibi birçok ilde vatandaşları dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Buldan şebekesi mağdurları geçtiğimiz yıl Denizli Adliyesi önünde bir araya gelerek tek dosyada birleşen mahkemeleri için tek tek başından geçen olayları anlattı. Ankara’da ise Adalet Bakanlığı önünde toplanan mağdurlar, ‘Buldan Şebekesi’ adlı çetenin bir an önce çökertilmesi için seslendi.