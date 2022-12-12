Bunları idam yola getirir! Türkiye’nin kabusu oldular

Denizli’nin Buldan ilçesinde şebekenin son mağduru olan çiftçi Musa Dönmez, minibüsüne S plaka almak için attığı imzadan sonradan evine 68 bin 300 dolarlık bir senet geldiğini yaklaşık 127 milyon 405 bin Türk Lirası olduğunu belirtti. Hiç tanımadığı kişilere borçlu olduğunu anlatan Dönmez, “Ben Buldan’ a 2017, 2018, 2019 yıllarında ben servis çekiyordum. Buldan’da bir Perşembe günü pazar yerinde Ersin Köylü geldi. Bana S plakası için imza attırdı. Mayıs’ın 31’inde evimize icra geldi. Ben tabi neyin ne olduğunu tam bilemedim. Avukatlar ve icra memurlarıyla birlikte geldiler. Bana 68 bin 300 dolarlık bir senet getirdiler. Tabi ben ne Süleyman Karaşahin’i ne de Süreyya Kıroğlu’nu tanımıyorum. Ben bu işin Ersin Köylü tarafından yapıldığına eminim. Laboratuvara giden imza benim çıktı ve tekrardan imza verdim. Şu anda traktörlerim bağladılar. Bir tane traktörüm geri teslim ettiler fakat uzun zamandır kullanılmaz hale geldi. Benim gelir kaynağım hayvancılık, ne olur bu işin çözülmesini istiyorum ” dedi.