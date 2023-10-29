Bunlar tam bir zirzop! Yazıklar olsun size

Sen de çıkıp bizim Batılı modern laik çağdaş aydınlanmacı güruha; "Hilal ile Haç'ın savaşıdır. Ortadoğu ve dahi Anadolu, 'jeopolitik' değil 'teo-politik' savaş alanıdır" dersin.., Sana; "mitolojik, ezoterik ya da histerik" derler. "Onlar için Türkiye, Siyonist İsrail'in vaat edilmiş topraklarının bir parçasıdır, nihai hedef Anadolu'dur" dersin, Sana; 'yobaz' derler. "Ya onların dinine uyacaksın ya da onların kölesi olacaksın. Aksi takdirde sana düşmanlık yapmaya devam ederler. Seni yok etmek isterler" dersin. Kur'an-ı Kerim'e işaret edersin. Sana, 'dinci' derler..