2023-10-29 17:11:50 Bunlar tam bir zirzop! Yazıklar olsun size
Hikmet Genç, İsrail’in katliamı karşısında dut yemiş bülbüle dönen Batı dünyasının ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. “Onlar; ‘Haçlı Seferleri’ derler. Tevrat'an bölümler okur, İncil üzerine yemin ederler, bebekleri öldürürken Yeşaya kehanetine işaret ederler. Lakin bizim modern aydınlanmacı, laik, Batıcı zirzoplara göre onlar Batı'dır. Batı'nın dini referansları eylemleri, çağdaşlıklarına halel getirmez. Ama sen bir ‘Ayet’ okursan… Sana hemen 'gerici, mürteci' yaftasını yapıştırıverirler” ifadelerini kullanan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: