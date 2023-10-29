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Medya
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Bunlar tam bir zirzop! Yazıklar olsun size

2023-10-29 17:11:50
Bunlar tam bir zirzop! Yazıklar olsun size

Hikmet Genç, İsrail’in katliamı karşısında dut yemiş bülbüle dönen Batı dünyasının ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. “Onlar; ‘Haçlı Seferleri’ derler. Tevrat'an bölümler okur, İncil üzerine yemin ederler, bebekleri öldürürken Yeşaya kehanetine işaret ederler. Lakin bizim modern aydınlanmacı, laik, Batıcı zirzoplara göre onlar Batı'dır. Batı'nın dini referansları eylemleri, çağdaşlıklarına halel getirmez. Ama sen bir ‘Ayet’ okursan… Sana hemen 'gerici, mürteci' yaftasını yapıştırıverirler” ifadelerini kullanan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
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“Güvenlik, huzur ve demokrasi getiriyorum" diyerek ülkeleri işgal eden emperyalistler geride iç savaş, kan ve gözyaşı bırakırlar... Sömürmek için, kendi refahları için yaparlar. Sapık ideolojileri, gelenekleri ya da inançları uğruna gaddarlaşırlar, vahşileşirler... Ve ellerindeki güçle vahşiliklerini perdeleyip bütün dünyaya çağdaş medeniyeti satarlar... Dünyanın en büyük silah üreticileri, dünya barışını tesis etmek için bir araya gelirler... Öldürürler, sonra gidip cenazede ağlaşırlar...

#2
Foto - Bunlar tam bir zirzop! Yazıklar olsun size

Günlerdir Batı medeniyetini tarif ediyoruz... Gelişmiş modern Batı'nın katil sürülerinin bebek katili Siyonist dostlarını nasıl himaye edip kucakladığını tüm dünya gördü. İşte bizim modern, çağdaş, laik, aydınlanmacı, ilerici, akılcı bilimci bilmem neci güruh da bunlara hayran...

#3
Foto - Bunlar tam bir zirzop! Yazıklar olsun size

ABD Başkanı 'Cumhuriyetçi' George W. Bush, işgale başlarken "bu bir 'Haçlı Seferi'dir (crusade)" der. Terör devleti İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun 'haham'la 30 yıl önce yapmış olduğu bir konuşma ortaya çıkar. Haham; "Mesih hâlâ gelmedi. Onun gelişini hızlandıracak bir şeyler yap" der. Netanyahu: "Yapıyoruz, yapıyoruz" diye cevap verir. Katilin Savunma Bakanı: 'İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz' der. Bunu kutsal bildiği kitabına göre söyler.

#4
Foto - Bunlar tam bir zirzop! Yazıklar olsun size

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e vardığında; "Bir Yahudi olarak burdayım" der. ABD Başkanı Biden; "Ben bir Siyonistim. Siyonist olmak için Yahudi olmanız gerekmez" der. Katil Netanyahu Tevrat'ı referans göstererek "Yeşaya kehanetini göreceğiz" der.

#5
Foto - Bunlar tam bir zirzop! Yazıklar olsun size

Sen de çıkıp bizim Batılı modern laik çağdaş aydınlanmacı güruha; "Hilal ile Haç'ın savaşıdır. Ortadoğu ve dahi Anadolu, 'jeopolitik' değil 'teo-politik' savaş alanıdır" dersin.., Sana; "mitolojik, ezoterik ya da histerik" derler. "Onlar için Türkiye, Siyonist İsrail'in vaat edilmiş topraklarının bir parçasıdır, nihai hedef Anadolu'dur" dersin, Sana; 'yobaz' derler. "Ya onların dinine uyacaksın ya da onların kölesi olacaksın. Aksi takdirde sana düşmanlık yapmaya devam ederler. Seni yok etmek isterler" dersin. Kur'an-ı Kerim'e işaret edersin. Sana, 'dinci' derler..

#6
Foto - Bunlar tam bir zirzop! Yazıklar olsun size

Velhasıl onlar; "Haçlı Seferleri" derler. Tevrat'an bölümler okur, İncil üzerine yemin ederler, bebekleri öldürürken Yeşaya kehanetine işaret ederler. Lakin bizim modern aydınlanmacı, laik, Batıcı zirzoplara göre onlar Batı'dır. Batı'nın dini referansları eylemleri, çağdaşlıklarına halel getirmez. Ama sen bir "Ayet" okursan.., Sana hemen 'gerici, mürteci' yaftasını yapıştırıverirler. Bizim zirzoplar o kadar şeydir yani!.. Neydir bilemedim!..”

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