2023-06-16 07:42:32 Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler
Küresel sermayenin adeta esir aldığı ve fonladığı LGBT terörü sosyal medyada hızla yayılıyor. Tiktok'ta çocuklarının hayatlarından kesitler paylaşarak ünlenen bir baba 4 çocuğundan birinin trans birey olduğunu iddia ederek çocuğunu adeta kobay yaptı. Çocuğunu deney konusu haline getiren baba küçük çocuk 9 yaşına geldiğinde ise onu cinsiyet değiştirme kliniğine götürdü. LGBT terörünün esir aldığı aile büyük tepki toplamasına rağmen paylaşımlara devam ediyor….