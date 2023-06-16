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Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

2023-06-16 07:42:32
Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

Küresel sermayenin adeta esir aldığı ve fonladığı LGBT terörü sosyal medyada hızla yayılıyor. Tiktok'ta çocuklarının hayatlarından kesitler paylaşarak ünlenen bir baba 4 çocuğundan birinin trans birey olduğunu iddia ederek çocuğunu adeta kobay yaptı. Çocuğunu deney konusu haline getiren baba küçük çocuk 9 yaşına geldiğinde ise onu cinsiyet değiştirme kliniğine götürdü. LGBT terörünün esir aldığı aile büyük tepki toplamasına rağmen paylaşımlara devam ediyor….

#1
Foto - Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

Küresel sermayenin fonladığı LGBT terörü aileleri esir alıyor. Kendi propagandasını yapmak için her türlü dijital platformu ele geçiren LGBT'nin son kurbanı ise küçük bir çocuk oldu.

#2
Foto - Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

9 YAŞINDA CİNSİYET DEĞİŞTİRME KLİNİĞİNE GÖTÜRDÜLER! 12 yıl boyunca ailesi ile ilgili paylaşımlar yaparak ünlenen Jonathan Joly çocuklarından birinin trans olduğunu iddia ederek onun gelişim sürecini, bu yönde nasıl sürdürdüklerini yayınladı.

#3
Foto - Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

LGBT TERÖRÜ DEVAM EDİYOR 8 yaşındaki erkek çocuğunun dışarıda erkek kıyafetleri giyerken evde kız kardeşlerinin kıyafetini giyinmekten hoşlandığını fark ettiğini iddia eden aile, cinsiyeti erkek olan çocuklarını kız çocuğu gibi yetiştirme kararı almış.

#4
Foto - Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

ÜÇÜCÜK ÇOCUĞU 'KOBAY' YAPTILAR Aile, Eduardo isimli çocuklarının dışarıda erkek kıyafetleri giyindiğini ifade etti. Ancak Eduardo'nun pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının olduğu sırada 3 kız kardeşi ile oynarken kız kıyafetleri giyinmesi ve 'kız olmak nasıl bir şey?' diye sorması üzerine aile bu kararı almış.

#5
Foto - Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

Erkek çocukları için yeni bir cinsiyet partisi yapan ailenin Eduardo için pembe balonlar hazırladığı da paylaşılan videolarda görülüyor. Nitekim küçük çocuğun 9 yaşına geldiğinde ise cinsiyet değiştirme kliniğine götürüldüğü görülüyor.

#6
Foto - Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

LGBT TERÖRÜNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ Tüm bu yaşanan süreci sosyal medyada paylaşan aileye tepkiler de peş peşe geldi. Eduardo isimli erkek çocuklarının adını Edie diye değiştirdiklerini söyleyen aileye çocuğun çok küçük olduğu ve böyle etiketlememeleri gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

#7
Foto - Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

TEPKİLERE RAĞMEN PAYLAŞIMLARA DEVAM EDİYORLAR Ancak aile sözleri göz ardı ederek sosyal medya hesaplarındaki yorumları kapatıp bu süreci paylaşmayı sürdürdü.

#8
Foto - Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

#9
Foto - Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

#10
Foto - Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

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