Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

ÜÇÜCÜK ÇOCUĞU 'KOBAY' YAPTILAR Aile, Eduardo isimli çocuklarının dışarıda erkek kıyafetleri giyindiğini ifade etti. Ancak Eduardo'nun pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının olduğu sırada 3 kız kardeşi ile oynarken kız kıyafetleri giyinmesi ve 'kız olmak nasıl bir şey?' diye sorması üzerine aile bu kararı almış.