Bunlar da Hristiyan mücahitler! Katliamlar sürerken başını öteye çeviren Müslümanlar ders alsın!
Siyonist terör devleti İsrail Gazze’de Müslümanlara soykırım uygularken başını öteye çeviren Müslümanları utandıracak görüntüler Almanya’dan geldi.
Siyonist terör devleti İsrail Gazze’de Müslümanlara soykırım uygularken başını öteye çeviren Müslümanları utandıracak görüntüler Almanya’dan geldi.
Bir grup duyarlı Alman aktivist, Almanya’daki İsrailli silah üreticisi Elbit Systems’in üretim tesislerine baskın düzenleyerek silah üretilen ekipmanları imha ettikleri için yargılanıyor.
Beş Alman aktivist, ürettikleri silahlar Gazze’deki soykırımda kullanıldığı için İsrailli silah üreticisi Elbit Systems'in Almanya'daki tesisine baskın düzenleyerek oradaki ekipmanları kullanılmaz hale getirdiler.
Ulm5 olarak bilinen beş aktivist bu suçtan yargılanırken mahkeme salonuna başları dik bir şekilde alkışlar eşliğinde girdiler.
Milyonlarca Müslümandan daha cesur ve kararlı olan beş aktivistin gözlerinde korkudan eser bulunmazken, aksine insanlık için doğru bir aksiyon aldıkları için gururlu bakışlarıyla dikkat çektiler.
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