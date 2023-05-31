Bunca yenilgi sonrasında CHP bunu tartışıyor! Başarılı mı başarısız mı? "Ben Kemal gitmiyorum"

'KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE ADAY OLACAĞIM' DEĞİŞİM KAÇINILMAZ, OLACAK "Değişime kapalı olan bir siyasi parti yaşayamaz, ayakta duramaz. Tabii ki değişim olacak" diyen Tekin, "Siz seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz. Bugün başlayacaksınız. Ben deli dana gibi tek başıma yüz bin kilometre yol dolaştım. Dolaşırken bile benimle kafa buldular. Acaba genel başkanlık için mi dolaşıyor dediler. Kafaları böyle çalışıyor" diye konuştu. Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin ise "Belediye başkanımız şu an görevini yapıyor. Tabii ki önümüzdeki süreçte nasıl bir karar alıp almayacağını bilemiyorum. İmamoğlu başarılı bir belediye başkanıdır, başarılı bir siyasetçidir" dedi. Tekin, kendisinin genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik sorulan soruya ise şöyle cevap verdi: "Zamanı gelince, genel başkanım çekilirse düşünürüz. Çünkü ben genel başkanla yol yürümüş biriyim. Her şeye rağmen bizim fıtratımızda adam satmak yoktur. Çekilirse aday olacağım." CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı radyo yayınında Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını ve CHP'nin kongre sürecini değerlendirdi. Kongre takviminin yaklaştığına dikkat çeken Tekin, kendini yenilemiş, dinamik kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi.