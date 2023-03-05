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Yaşam
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Bina yıkılmaktan böyle kurtuldu! Adeta kolon görevi gördü

2023-03-05 12:01:54
Bina yıkılmaktan böyle kurtuldu! Adeta kolon görevi gördü

Kahramanmaraş'ta bir bina, park halindeki minibüs sayesinde yıkılmaktan kurtuldu.

#1
Foto - Bina yıkılmaktan böyle kurtuldu! Adeta kolon görevi gördü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki büyük depremden birçok bölge gibi Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi sakinleri de etkilendi.

#2
Foto - Bina yıkılmaktan böyle kurtuldu! Adeta kolon görevi gördü

Meydana gelen depremde iki katlı bir binanın yıkılmasını ise altında park halindeki 46 J 0223 plakalı minibüs önledi. Bina park halindeki minibüsün üzerine oturdu. Minibüs adeta kolon görevi görürken, 6 aile depremden sağ kurtuldu.

#3
Foto - Bina yıkılmaktan böyle kurtuldu! Adeta kolon görevi gördü

Minibüs sahibi Fatih Yıldırım, “Bizde bilmiyorduk, sabah indiğimizde ev minibüsün üzerine düşmüş, ikinci depremde de ev minibüsün üzerine tamamen düştü. Tabii ki biz insanların kurtulmasına sevindik. İki, üç evin inmesini önledi. İki aile bir evde, 4 aile de yan kısmındaki evde yaşıyordu. Ailelerin kurtulmasına vesile oldu, ne mutlu bize” dedi.

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