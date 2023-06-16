  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
14
Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

2023-06-16 21:25:15
Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

Zootekni mühendisi Abel Cruz Gutierrez Peru'daki ihtiyaç sahibi mahalleler için bulutları suya dönüştürüyor.

#1
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

Peru'nun başkenti olan Lima kentinde bir grup insan, günde 200 ila 400 litre su toplayan "sis tutucular" ile çalışarak, yaklaşık iki milyon insanın yaşadığı Lima'nın kamusal su hizmetine erişimi olmayan mahalleleri için su sağlıyor.

#2
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

Perulu bir zootekni mühendisi olan Abel Cruz Gutierrez, 20 yıl önce bulutlardan nasıl su toplanacağını ve ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacağını keşfetti.

#3
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

Naylon ipliklerden örülmüş ağlardan oluşan sistemi Peru, Ekvador, Kolombiya, Bolivya, Meksika ve Şili'deki projelerde uygulandı.

#4
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

Abel şimdi moringa tohumlarını kullanarak doğal bir su arıtma yöntemi geliştirmeye çalışıyor.

#5
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

#6
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

#7
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

#8
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

#9
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

#10
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

#11
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

#12
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

#13
Foto - Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak Türkiye’ye duyurdu: 500 lira birden olacak
Ekonomi

Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak Türkiye’ye duyurdu: 500 lira birden olacak

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü beklenti devam ederken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yeni öngörülerde bulundu. Haftayı 1500 liraya..
Türkiye 50 ton toryumla senelik enerji ihtiyacını karşılar
Gündem

Türkiye 50 ton toryumla senelik enerji ihtiyacını karşılar

Asya ülkesi, enerjide daha bağımsız hale gelebilmek için toryum kaynaklarına başvuracak. Çin'in 20 bin yıllık elektrik ihtiyacının karşılana..
Sayın Milli Eğitim Bakanım, Bir milyon iki yüz bin öğretmen müjde bekliyoruz
Okur Postası

Sayın Milli Eğitim Bakanım, Bir milyon iki yüz bin öğretmen müjde bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER Bey Öğretmenlik Meslek Kanununda uzman öğretmenlik için en az beş yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin, başöğre..
Selçuk Bayraktar’dan bomba paylaşım! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu
Gündem

Selçuk Bayraktar’dan bomba paylaşım! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın yüksek irtifadaki uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayrakt..
Merkez Bankası dolar gelişmesini son dakika olarak duyurdu: Dolar kuru 2,5 lira birden...
Ekonomi

Merkez Bankası dolar gelişmesini son dakika olarak duyurdu: Dolar kuru 2,5 lira birden...

Merkez Bankası, dolar ve faiz beklenti raporunu kamuoyu ile paylaştı. Yıl sonu dolar tahmini 26,18 lira olarak açıklandı. Bu durumda doların..
Ekmekten çıkanı gören şoke oldu
Yerel

Ekmekten çıkanı gören şoke oldu

Elazığ'da bir vatandaş, ekmeğinin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23