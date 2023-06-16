2023-06-16 21:25:15 Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor
Zootekni mühendisi Abel Cruz Gutierrez Peru'daki ihtiyaç sahibi mahalleler için bulutları suya dönüştürüyor.
Zootekni mühendisi Abel Cruz Gutierrez Peru'daki ihtiyaç sahibi mahalleler için bulutları suya dönüştürüyor.
Peru'nun başkenti olan Lima kentinde bir grup insan, günde 200 ila 400 litre su toplayan "sis tutucular" ile çalışarak, yaklaşık iki milyon insanın yaşadığı Lima'nın kamusal su hizmetine erişimi olmayan mahalleleri için su sağlıyor.
Perulu bir zootekni mühendisi olan Abel Cruz Gutierrez, 20 yıl önce bulutlardan nasıl su toplanacağını ve ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacağını keşfetti.
Naylon ipliklerden örülmüş ağlardan oluşan sistemi Peru, Ekvador, Kolombiya, Bolivya, Meksika ve Şili'deki projelerde uygulandı.
Abel şimdi moringa tohumlarını kullanarak doğal bir su arıtma yöntemi geliştirmeye çalışıyor.
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