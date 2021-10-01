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Bugüne dikkat! O illerimize kuvvetli yağış geliyor

2021-10-01 09:25:50
Bugüne dikkat! O illerimize kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya’nın batı iç kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

#1
Foto - HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. - RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. - RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

#2
Foto - KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#3
Foto - MARMARA - Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. - EGE Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. - AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - İÇ ANADOLU - Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA - Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. - EGE Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. - AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - İÇ ANADOLU - Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - - BATI KARADENİZ - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Kastamonu, Karabük ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - ORTA ve DOĞU KARADENİZ - Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

- BATI KARADENİZ - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Kastamonu, Karabük ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - ORTA ve DOĞU KARADENİZ - Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - DOĞU ANADOLU - Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. - GÜNEYDOĞU ANADOLU - Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU - Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. - GÜNEYDOĞU ANADOLU - Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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