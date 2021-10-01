Bugüne dikkat! O illerimize kuvvetli yağış geliyor

MARMARA - Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. - EGE Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. - AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - İÇ ANADOLU - Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.