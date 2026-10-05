Bir gecede hayatı değişti: Koltukta uyuyakaldı sabah felç oldu!

"KENDİ İHTİYAÇLARIMI GÖRÜYORUM" Bir sabah uyandığında yürüyemediğini belirten Özdemir, “2023 Kasım'ında eve geldim. Sabah uyandığımda yürüme yetimi kaybetmiştim. Tedaviler sonucunda belli bir aşamaya geldim ama süreç devam ediyor. Tedavime Nevşehir Kozaklı'da devam ediyorum. 3 ay tedavi görüyorum, ardından taburcu oluyoruz. Antalya'da yaşadığım için tedavimin devamını getiremiyorum. Sürekli gidip gelmekte problem yaşıyorum. Aldığım tedavi sayesinde şu an çok büyük aşama katettim. Yatağa bağımlıydım. Şu anda walker ile 15 dakika kadar yürüyorum. Evin içinde kendi ihtiyaçlarımı görüyor, bulaşıklarımı yıkıyor, yemeğimi yapıyor, banyoma giriyorum. Kişisel bakımımla ilgili her şeyi yapabiliyorum. Evimde yapamadığım tek bir şey var, perdelerimi yıkamak, asmak. Onun dışında bütün ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum." dedi.