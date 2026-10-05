Bir gecede hayatı değişti: Koltukta uyuyakaldı sabah felç oldu!
Antalya'da 3 yıl önce iş dönüşü kolktukta uyuyakalan ve sabah uyandığında bacaklarının tutmadığını fark eden Serkan Özdemir, omurilik felci nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'da 3 yıl önce iş dönüşü kolktukta uyuyakalan ve sabah uyandığında bacaklarının tutmadığını fark eden Serkan Özdemir, omurilik felci nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.
Antalya Muratpaşa'da yaşayan Serkan Özdemir'in hayatı bir gecede karardı. Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Serkan Özdemir, 2023 yılında işten çıkıp evine geldi. Dinlenmek için koltuğa uzanan Özdemir, aynı yerde uyuyakaldı. Sabah işe gitmek için uyanan Özdemir, ayağa kalkmak için davranınca yattığı yere düştü. Bacaklarının tutmadığını fark eden Özdemir, üşüttüğünü düşünerek 2 gün grip ilacı alıp istirahat etti. 2’nci günün sonunda idrarını tutamayan Özdemir, o an hayatının en büyük şokunu yaşadı.
FELÇ OLDU Belden aşağısının tutmadığını fark eden Özdemir, arkadaşlarının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan nörolojik kontrollerde, Özdemir'e ‘Parapleji: Omurilik felci’ teşhisi koyuldu. SOKAĞI BALKONDAN GÖREBİLİYOR Bir gecede hayatı değişen ve yatağa bağımlı halde kalan Özdemir’e, bu süreçte arkadaşları destek oldu. Tedavi sayesinde evdeki işlerini kendisi görmeye başlayabilen Özdemir, desteksiz ayağa kalkmak için evde de çalışmalarını sürdürüyor. Özdemir’in en büyük isteği ise tekrar tek başına sokaklara çıkabilmek.
"KENDİ İHTİYAÇLARIMI GÖRÜYORUM" Bir sabah uyandığında yürüyemediğini belirten Özdemir, “2023 Kasım'ında eve geldim. Sabah uyandığımda yürüme yetimi kaybetmiştim. Tedaviler sonucunda belli bir aşamaya geldim ama süreç devam ediyor. Tedavime Nevşehir Kozaklı'da devam ediyorum. 3 ay tedavi görüyorum, ardından taburcu oluyoruz. Antalya'da yaşadığım için tedavimin devamını getiremiyorum. Sürekli gidip gelmekte problem yaşıyorum. Aldığım tedavi sayesinde şu an çok büyük aşama katettim. Yatağa bağımlıydım. Şu anda walker ile 15 dakika kadar yürüyorum. Evin içinde kendi ihtiyaçlarımı görüyor, bulaşıklarımı yıkıyor, yemeğimi yapıyor, banyoma giriyorum. Kişisel bakımımla ilgili her şeyi yapabiliyorum. Evimde yapamadığım tek bir şey var, perdelerimi yıkamak, asmak. Onun dışında bütün ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum." dedi.
"İNSAN ESKİ YAŞAMINI ÖZLÜYOR" Evde kişisel egzersizlerine devam ettiğini söyleyen Özdemir, “Her birey bir engelli adayı. Bunu ben, kendim hayatımda o gece yaşayarak fark ettim. Hiçbir şeyim yoktu. Sabah kalkıp işe gidecektim, tıraşımı olacaktım, günlük yaşamıma devam edecektim ama olmadı. Hastalandığım gün koşarak çalışıyordum, hiçbir problemim yoktu. Ertesi sabah bütün yürüme yetimi kaybetmiştim. Soğuk algınlığı düşündüm, bel tutulmasından kaynaklı bir yürüyememe durumunu düşündüm. İkinci günün ortalarında kas kabiliyetimi kaybettim. İnsan eski yaşamını özlüyor. Her insan gibi ben de günlük yaşamıma geri dönmek istiyorum, bütün mücadelem de bu. İlk hedefim merdivenlerden koltuk değneğiyle inmek. Ondan sonra yavaş yavaş koltuk değneğiyle yürümek, yürümeye çalışmak. Tek amaç o." diye konuştu.
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