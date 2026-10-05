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Bir bir açıklıyor... 3 gerçeği uzman isim işaret etti: Hayatını anlatır... Bu kişilerin ardındaki 3 psikoloji gerçeği... Canan Karatay evde gizli tehlikeye dikkat çekti: Küften kurtulmak için sirke önerdi... Riskini azaltmak mümkün Bugün ne pişirsem diye düşünmeyin! Patlıcanla sofraları şenlendirecek 3 nefis tarif Gelin siz de yapın! Mor soğan turşusu tarifi: Başarılı olmanın püf noktaları... Lezzet sırrı ortaya çıktı Uzayda yerli dönem: Seri üretim uydu ailesi için imzalar atıldı! Bir gecede hayatı değişti: Koltukta uyuyakaldı sabah felç oldu!
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Canan Karatay evde gizli tehlikeye dikkat çekti: Küften kurtulmak için sirke önerdi... Riskini azaltmak mümkün

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Canan Karatay evde gizli tehlikeye dikkat çekti: Küften kurtulmak için sirke önerdi... Riskini azaltmak mümkün

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, evlerde oluşan inatçı küfün kronik sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini belirterek sirke önerdi. Küfe ilişkin dikkat çeken açıklamaları yeniden gündeme geldi.

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Foto - Canan Karatay evde gizli tehlikeye dikkat çekti: Küften kurtulmak için sirke önerdi... Riskini azaltmak mümkün

Prof. Dr. Canan Karatay'ın inatçı küf lekelerinden kurtulmak isteyenler için yaptığı önerisi yeniden gündeme geldi. Karatay, evlerde yalnızca gözle görülen küflerin değil, görünmeyen küf oluşumlarının da ciddi sağlık riski oluşturduğunu söyledi. Özellikle rutubetin yoğun olduğu banyo, mutfak, yatak odaları ve su sızıntısı bulunan alanlarda küf oluşumunun yaygın olduğunu belirten Karatay, küf sporlarının havaya karışarak solunmasının sağlık açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

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Foto - Canan Karatay evde gizli tehlikeye dikkat çekti: Küften kurtulmak için sirke önerdi... Riskini azaltmak mümkün

Küfün bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Karatay, kronik inflamasyonun birçok hastalığın temelinde yer aldığını belirtti. Küfün vücudun yabancı maddeye karşı verdiği savunma mekanizmasını sürekli çalıştırdığını söyleyen Karatay, bunun uzun vadede halsizlik, enerji kaybı ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabileceğini savundu. Modern yapılarda penceresiz veya yeterince havalandırılamayan banyoların küf oluşumu açısından risk taşıdığına dikkat çeken Karatay, musluk çevreleri, fayans araları ve köşelerde oluşan siyah küflerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Mutfakta ise özellikle lavabo çevresi ve nemli bölgelerde küf oluşabileceğini belirtti. Küf temizliğinde çamaşır suyu ve benzeri kimyasal ürünlerin kullanılmasını önermeyen Karatay, bu ürünlerin sorunu kalıcı olarak çözmeyebileceğini ifade etti. Temizlikte sirke ile İngiliz karbonatının birlikte kullanılmasının daha uygun olacağını belirten Karatay, küflü yüzeylerin fırçalanmasının ve ortamın iyi havalandırılmasının önemine dikkat çekti.

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Foto - Canan Karatay evde gizli tehlikeye dikkat çekti: Küften kurtulmak için sirke önerdi... Riskini azaltmak mümkün

Su sızıntısı bulunan duvar ve tavanlarda oluşan küfün yalnızca yüzeysel olarak temizlenmemesi gerektiğini belirten Karatay, hasarlı sıvaların kazınarak tamamen kurutulduktan sonra yeniden onarılması gerektiğini söyledi.

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Foto - Canan Karatay evde gizli tehlikeye dikkat çekti: Küften kurtulmak için sirke önerdi... Riskini azaltmak mümkün

Eski dönemlerde kullanılan kireç badananın doğal antimikrobiyal özelliğine de dikkat çekti. Ev ve araç klimalarının düzenli bakımının yapılmaması halinde küf oluşumuna zemin hazırlayabileceğini belirten Karatay, klima çalıştırıldığında görülen öksürük ve hapşırık gibi şikayetlerin küf sporlarından kaynaklanabileceğini öne sürdü. Penceresi açılmayan ev, ofis, hastane ve alışveriş merkezi gibi kapalı alanlarda küf riskinin arttığını ifade eden Karatay, doğal havalandırmanın sağlık açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Özellikle rutubet oranının yükseldiği zemin katlar ile sel ve su baskını sonrası oluşan nemli ortamların dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

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