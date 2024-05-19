Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Çiftçi Selahattin Arslan da ateş karşısında çalışmanın zor olduğunu anlattı. Zahmetli bir sürecin ardından elde edilen firiğin çok kıymetli bir ürün olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti: "Ateşe karşı çalışmak çok zor ve emek isteyen bir iş. Gün içerisinde tarlalarımıza giderek buğday başaklarımızı biçiyoruz. Akşam vaktinde de biçtiğimiz buğday başaklarını, ateş içerisinde yakıyoruz. Akşam daha serin olduğu için biraz da olsa rahat çalışabiliyoruz. Yeşil buğdayın farkı lezzetindedir." Çiftçi Necmettin Arslan da ürünlerinin Türkiye'nin çok sayıda ilinin yanı sıra Arap ülkelerinden de talep gördüğünü kaydetti.