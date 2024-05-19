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Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

2024-05-19 15:30:09
Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Bin bir zahmetle toplanan buğday başakları, odun ateşindeki ütme işleminin ardından kurutulup öğütülerek firiğe dönüşüyor.

#1
Foto - Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Depremlerden etkilenen Hatay'da çiftçilerin, taze buğday başaklarından firik yapımı sürüyor. Tarladan taze buğday başaklarını toplayan çiftçiler, havanın serin olması nedeniyle akşam saatlerinde firik mesaisine başlıyor.

#2
Foto - Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Firik yapımı için odun ateşini yakan çiftçiler, başakları ütme makinesine alıyor. Başaklar makinede harlı ateşte sürekli çevriliyor. Hafif şekilde yanan ve is kokusuyla farklı bir aromayla makineden çıkarılan başaklar, 2 günlük kurutma işleminin arından sap ve tanelerin ayrılması için öğütülüyor.

#3
Foto - Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Tadı ve is kokulu aromasıyla firik, çiftçilerin zahmetli ve zorlu işlemlerinin ardından sofralardaki yerini almaya hazır hale getiriliyor.

#4
Foto - Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Tanışma Mahallesi'ndeki çiftçilerden İsmail Bayrakdar, firiğin buğday başakları tazeyken yapılması gerektiğini söyledi.

#5
Foto - Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Bunun da yaklaşık 2 haftalık bir süreye tekabül ettiğini dile getiren Bayrakdar, bu dönemde aralıksız çalıştıklarını belirtti. Ürünün zahmetli süreçlerden geçerek sofralardaki yerini aldığını aktaran Bayrakdar, "Yaklaşık 20 dönümlük alanda çalışıyoruz, ortalama dönüme 250 kilogram ürün alıyoruz. Bu da 5 ton firik demek." diye konuştu. Depremlere rağmen üretimi sürdürdüklerini ve bu yıl firiğin fiyatıyla kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Bayrakdar, "Talep de iyi, ürünü çıkardın mı tüccar hemen gelip satın alıyor, ürün yerinde kalmıyor." dedi.

#6
Foto - Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Çiftçi Selahattin Arslan da ateş karşısında çalışmanın zor olduğunu anlattı. Zahmetli bir sürecin ardından elde edilen firiğin çok kıymetli bir ürün olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti: "Ateşe karşı çalışmak çok zor ve emek isteyen bir iş. Gün içerisinde tarlalarımıza giderek buğday başaklarımızı biçiyoruz. Akşam vaktinde de biçtiğimiz buğday başaklarını, ateş içerisinde yakıyoruz. Akşam daha serin olduğu için biraz da olsa rahat çalışabiliyoruz. Yeşil buğdayın farkı lezzetindedir." Çiftçi Necmettin Arslan da ürünlerinin Türkiye'nin çok sayıda ilinin yanı sıra Arap ülkelerinden de talep gördüğünü kaydetti.

#7
Foto - Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan da firiğin pilavını yaptıklarını anlattı. Firik pilavının kentin önemli yöresel lezzetleri arasında yer aldığını dile getiren Aslan, şöyle konuştu: "Firik, buğday başağının henüz yeşil haldeyken toplanıp silindirde yakılmasıyla sofralara gelen bir lezzet. Firik lif değeri yüksek, sindirim sistemini koruyucu ve sağlıklı bir lezzet içerdiği için önemlidir. Hatay mutfağının olmazsa olmazıdır. Bu mutfağı yaşatmaya devam eden bizler neredeyse her gün firik pilavını menülerimize ekliyoruz, bu lezzeti insanlara sunmaya devam ediyoruz."

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