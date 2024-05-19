Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Bunun da yaklaşık 2 haftalık bir süreye tekabül ettiğini dile getiren Bayrakdar, bu dönemde aralıksız çalıştıklarını belirtti. Ürünün zahmetli süreçlerden geçerek sofralardaki yerini aldığını aktaran Bayrakdar, "Yaklaşık 20 dönümlük alanda çalışıyoruz, ortalama dönüme 250 kilogram ürün alıyoruz. Bu da 5 ton firik demek." diye konuştu. Depremlere rağmen üretimi sürdürdüklerini ve bu yıl firiğin fiyatıyla kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Bayrakdar, "Talep de iyi, ürünü çıkardın mı tüccar hemen gelip satın alıyor, ürün yerinde kalmıyor." dedi.