Akaryakıta iki zam birden geliyor! Eşsel mobille vatandaşa yansıtılacak rakam belli oldu

İran savaşıyla fırlayan Brent petrolün ardından akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmeye başladı. Eşsel mobille vatandaşa yansıtılacak zam belli oldu.

#1
#1

Orta Doğu’da başlayan savaşın sonucu olarak enerji fiyatları da yükseldi. Brent petrolün fiyatının yükselmesi ve tedarikte sorun yaşanacağına dair endişeler akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Akaryakıt fiyatlarına salı günü zam gelecek.

#2
#2

Brent petrol yüzde 28,37 artışla Nisan 2020’den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yaşadı.

#3
#3

Sert yükselişlerin neticesi olarak ise Türkiye’de akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. Enflasyon etkisini azaltmak için ise Hazine eşel mobil sistemini devreye soktu. Böylece, zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanıyor.

#4
#4

Son olarak ise akaryakıta yeni bir zammın geleceği öğrenildi. Gazeteci Olcak Aydilek'in aktardığına göre, Salı günü itibarıyla akaryakıta zam gelecek.

#5
#5

Aydilek, salı günü motorine 2,14 TL, benzine 1,54 TL zam beklendiğini duyurdu ve, “Eşel mobil uygulaması gereğince motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yapılacak” dedi.

#6
#6

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) Benzin: 59,89 TL, Motorin: 64,67 TL, LPG: 30,29 TL

#7
#7

ANKARA Benzin: 60,84 TL, Motorin: 65,79 TL, LPG: 30,17 TL

#8
#8

İZMİR Benzin: 61,13 TL, Motorin: 66,07 TL, LPG: 30,09 TL

