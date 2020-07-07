2020-07-07 09:24:56 Bu yiyecekleri birlikte tüketmeyin
Yemek yerken dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Bunlardan biri de proteinli gıdaların birlikte tüketilmemesi gerektiği konusudur. Yediğimiz gıdaların birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor. Yemek yerken bu konuya pek fazla dikkat etmediğimiz doğru. Genellikle yemeklerin birbirleri ile uyumunu, bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemsiyoruz. Oysa yediğimiz gıdaların lezzetinden daha önemli bir şey vardır ki o da birlikte tüketilmemesi gereken besinlerdir. Bazı gıdalar bir arada tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Peki birlikte tüketilmemesi gereken gıdalar nelerdir? İşte beraber tüketilmemesi gereken besinler...