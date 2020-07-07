Bu yiyecekleri birlikte tüketmeyin

Yoğurt tüketirken dikkat: Yoğurt herkesin bildiği gibi, tüketimi açısından hassas davranılması gereken bir gıdadır. Özellikle eskilerin çok üzerinde durduğu bir konu olan balığın yoğurtla beraber tüketilmemesi gerektiğini hemen hemen herkes artık biliyor. Bununla birlikte yoğurdu kendisi gibi ekşi gıdalarla; sirke ya da koruk ile tüketmek de pek önerilmiyor. Yoğurtlu yemeklerin yanında sirkeli herhangi bir yemeğin tüketilmemesi gerektiği söylenmekte. Çok eski yıllardan beri yoğurt ile tere, peynir, tavuk ve turp tüketilmesi de önerilmiyor. Örnek olarak süt ile balık, peynir, yumurta ve yoğurt tüketilmemesi gereken besin maddeleridir. Genel olarak konuşursak süt ile ekşi gıdalar tüketilmemeli. Aynı zamanda gut hastalığı oluşma riskini arttırmasından dolayı ​süt ile şarabın da aynı gün içinde tüketilmemesi gerektiği özellikle belirtilmektedir.