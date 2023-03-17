Bu yıl leyleklerin kafası karıştı

Sonkör, leyleklerin 70 yıldır buraya geldiğini belirterek, “Önceden kavak ağacı vardı oraya gelirlerdi, şimdi bu elektrik direğine geliyorlar. Ben doğdum halen bir çift leylek gelir. 5-6 tane yavru yaparlar. Sonbahar geldi mi giderler buradan. İcabında öyle oluyor ki kar yağıyor, fırtına soğukta da kalıyorlar” ifadelerini kullandı.