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Yaşam
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Bu yıl leyleklerin kafası karıştı

2023-03-17 11:17:46
Bu yıl leyleklerin kafası karıştı

İklim değişikliği baharın habercisi leyleklerin akıllarını bir hayli karıştırdı.

#1
Foto - Bu yıl leyleklerin kafası karıştı

Havaların sıcak gittiği Sivas’ta kış adeta yaşanmadı. Baharın habercisi olarak bilinen ve iklim değişikliği nedeniyle adeta kafaları karışan leylekler ise Sivas’a erken geldi.

#2
Foto - Bu yıl leyleklerin kafası karıştı

Nisan ayının başlarında gelmesi beklenen Leylekler, Mart ayının başlarında Sivas’a gelmesi görenlerin şaşırmasına neden oldu. Kuşaktan kuşağa yaklaşık 70 yıldır aynı yere gelen leylekler, Sivas’ın Hafik ilçesi Durulmuş köyünde görüntülendi.

#3
Foto - Bu yıl leyleklerin kafası karıştı

Durulmuş Köyü sakini Niyazi Sonkör, leyleklerin erken geldiğini ifade ederek, “Bu bölgede ördek, leylek, sığıcık, serçe her türlü kuş var. Leylekler bu sene biraz erken geldi. Dağlarda çiğdemler bile erken açtı. Benim aklım yetti yeteli her sene buraya gelirler” dedi.

#4
Foto - Bu yıl leyleklerin kafası karıştı

Sonkör, leyleklerin 70 yıldır buraya geldiğini belirterek, “Önceden kavak ağacı vardı oraya gelirlerdi, şimdi bu elektrik direğine geliyorlar. Ben doğdum halen bir çift leylek gelir. 5-6 tane yavru yaparlar. Sonbahar geldi mi giderler buradan. İcabında öyle oluyor ki kar yağıyor, fırtına soğukta da kalıyorlar” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bu yıl leyleklerin kafası karıştı

#6
Foto - Bu yıl leyleklerin kafası karıştı

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