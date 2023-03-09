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Yaşam
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Bu yıl kar değil papatyalar şehri beyaza bürüdü

2023-03-09 11:32:55
Bu yıl kar değil papatyalar şehri beyaza bürüdü

Bu sene bahar erken geldi. Aydın bu kez kar değil papatyalar ile beyaza büründü.

#1
Foto - Bu yıl kar değil papatyalar şehri beyaza bürüdü

Son yılların en kurak ve ılıman kış mevsiminin yaşandığı Aydın, Mart ayında kar ile değil erken açan papatyalarla beyaza büründü.

#2
Foto - Bu yıl kar değil papatyalar şehri beyaza bürüdü

Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Aydın’ın dağları ve ovaları bu yıl erken gelen bahar nedeniyle kırlarda açan papatyalarla bembeyaz oldu.

#3
Foto - Bu yıl kar değil papatyalar şehri beyaza bürüdü

Doğal ve tarihi güzellikleri ile dikkatlerini üzerine çeken Ege Bölgesi’nin incisi Aydın, bahar mevsiminin erken gelmesiyle birçok doğa fotoğrafçısının rotasına girmeye başladı.

#4
Foto - Bu yıl kar değil papatyalar şehri beyaza bürüdü

Ovaları ve dağlarında açan rengarenk çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, zeytin bahçelerini kaplayan papatyalar ise gelinliği andırdı.

#5
Foto - Bu yıl kar değil papatyalar şehri beyaza bürüdü

Kış aylarında Aydın’ın dağları karla kaplanırken, bu kez papatyalar ile beyaza büründü.

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