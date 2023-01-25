Bu yıl buğday stokları yeterli mi? Milyonları kuraklık kaygısı sardı

Tayci, "Geçen yılın ilk yarısında özellikle lojistik ve tedarikte ciddi sıkıntılar yaşandı. İkinci yarı itibarıyla navlun fiyatları, muhtelif üretim, tedarik zorluklarının etkisiyle ihracatı azalan yakın coğrafyadaki birçok ülke yönünü Türkiye'ye çevirdi. Avrupa ülkeleri, Afrika, Orta Doğu ve ABD'ye olan ihracatta önemli artışların yaşandı. 2021 yılı 9 milyar 140 milyon dolarlık ihracat ile tamamlandı, 2022 yılında bu rakam yüzde 25,4 artışla 11,5 milyar dolara ulaştı. Hububat sektörü, küresel kriz yaşanırken iç talebi karşılamakla birlikte ihracatta yukarı yönlü ivmesini 2022 yılı boyunca devam ettirdi. Cumhurbaşkanımızın ve diplomatlarımızın yapmış olduğu girişimlerle açılan tahıl Koridoru sayesinde; Ukrayna'nın tahıl ve hububat ürünlerinin dünyaya açılan köprüsü vaziyetinde çok önemli bir göreve, bir misyona girdik. Bu hem Türkiye adına hem de dünyada insanlık adına çok önemli bir işti.