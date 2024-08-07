Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Ama içimizdeki Amerikan uşakları, “META’dan yalanlama” diye bedava avukatlığa soyunuyorlar. Böylece, İnstagrama bilip bilmeden destek çıkan İstanbul Barosu da, Ankara Barosu da, çürük ip ile indikleri kuyuda kalıveriyorlar.. Diyeceksiniz ki, “Hesap yine tutmadı.. 504 kaldırma.. 1941 kısıtlama.. Eder 2445. Suç niteliğinde olduğu için tümü ile kaldırılması istenen paylaşım ise 2953 idi. Gerisi ne oldu, gargaraya mı getirildi?” Gargaraya getirmek için çaba sarf etmişler. Hatta rakam karmaşası ile kafaları karıştırmak istemişler ama.. Biz yine net fotoğrafı çekelim.. META açıklamasında, bazı taleplerin farklı gerekçelerle aynı paylaşımlar için olduğu ve sonuçta mükerrerler çıkarıldığında, sonuç olarak, “Bu kaldırma talepleri, toplam 2580 içeriği kapsıyordu” şeklinde kesinleştirme de yapılmış. O zaman 2580 rakamını esas alalım.. 2580 istenilen. 2445 işlem yapılan.. 35 paylaşım ne oldu?