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Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

2024-08-07 11:28:13
Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Instagram üzerinden Katil Amerika’nın uşaklığını yapan alçaklara bir kez daha seslenerek rakamlar üzerinden Amerikan uşaklarının sahtekarlığını işte tescilledi. İşte o yazı…

1
#1
Foto - Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Belki sosyal medya kullanmayan okurlarımız sıkılmıştır.. Ağırlıkla bayanların kullandığı sosyal medya hesaplarından olan İnstagram üzerine yazılar, erkek okurlarımızı bunaltmış olabilir. Ama konu, İnstagram değil, konu sosyal medya hesabı değil.. Konu bağımsızlık konusu.. Türkiye’yi dışardan yönetmeye kalkışanlara vurulması gereken tokat konusu. Mandacılığı 2024 Türkiye’sine reva gören Kemalist geçinen Amerikan uşaklarının maskelerini indirme konusu.. Türkiye resti çekiyor..

#2
Foto - Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Kusurunu biliyor olmalı ki, İnstagram adına birileri, süklüm büklüm Ulaştırma Bakanlığı’na gelip, görüşmek istiyorlar.. Maksat bağcıyı dövme değil, üzüm yemek olduğu için. Hele hele, konu devleti ilgilendiren bir konu olduğu. Ve üzümü yiyecek olan da millet olduğu için, bakanlık koltuğuna oturanlar, vekaletin bu milletin hak ve hukukunu koruma ile görevli oldukları için.. Kabul ediliyorlar.. İnstagram yetkililerinden üç gün boşunca tek açıklama duymuyoruz..

#3
Foto - Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Şirketin milyonlarca kullanıcısı Türkiye’de.. Türkiye’den bu sosyal medya hesabına ulaşılamıyor.. Üç tane ahlaksız, “Sen öyle zannet VPN ile giriliyor” diyerek, ahkam keserken.. VPN ile girilirken, tüm bilgilerinizi ele geçirenler “Ohhh ne güzel hayat” diyerek, “İnstagramsız hayat düşünülemez” diyen ahmakların hesaplarını boşaltıyor.. Amerikan uşakları, “İnstangram sözcüsü açıklama yaptı” diyorlar da.. İnstagram sözcüsünün adını soyadını yazamıyorlar.. Ve nihayetinde dün..

#4
Foto - Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “’Katalog suçları ile ilgili BTK’nın uyarılarını yerine getirmeyen İnstagram için erişim engelleme kararı verildi. Kaldırılması istenen ve kanunda belirtilen suçların işlendiği belirlenen paylaşımları kaldırsınlar, erişime açılırlar” diyor.. Amerikan uşakları, hemen sahneye çıkıp, kimliği belirsiz İnstagram sözcüsü yerine, onlar şu rapordan, bu rapordan iktibaslar yapıp, “META’dan Türkiye’ye yalanlama: Talep edilen içerikleri kaldırdık” başlığı atıyorlar. Ahlaksızlara bakın. Siz gazeteci misiniz? Siz Türk gazetecisi misiniz? Yoksa Amerikan gazetecisi misiniz? META çok meraklı ise.

#5
Foto - Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Kendisi çıksın, “BTK’nın bize suç olduğunu belirterek, kaldırılmasını istediği paylaşımları listesi işte budur. Biz de o içerikleri kaldırdık” desin. Sıkıyorsa desin.. İnstagram yetkilileri bunu diyemiyor. Ama onların uşakları, burdan algı oluşturuyorlar.. Sanki Amerikan medyasında yer alan bir gazeteci imiş gibi, “Türk yetkililer” diye habere başlıyorlar.. Ve Amerika’nın uşaklığını yaptıklarını itiraf edercesine, “Meta’nın Türkiye’nin taleplerini yerine getirmediği iddia edilmişti” diye devam ediyorlar.. Karşımızdakiler, Amerikan uşakları da olsalar, onların tasmasını elinde tutan patronları da olsalar.. Herkese dürüstçe davranırız..

#6
Foto - Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

O açıdan, “META’nın (İnstagram ve facebook hesaplarının sahibi olan şirket) yalanlaması” diye verdikleri açıklamayı da size aktarayım.. Bakın hokkabazlığa, bakın sahtekarlığa, bakın uşaklığın tüy dikilmiş haline.. “Meta Platforms, Inc. 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2024 arasında, adli ve idari makamlardan toplam 2953 kaldırma talebi aldı. (...) Şikayet edilen Facebook içeriklerinden 504 tanesini ilkelerimizi ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdık.”

#7
Foto - Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Sahtekarlık deyince kızmışınızdır.. Ben bunlara sahtekar demeyeyim de, ne diyeyim.. 2953 kaldırma talebi var. 504 tanesini yerine getiriyorlar.. Ama haberin başlığı, “META’dan yalanlama” şeklinde.. 2449 tanesi ne oldu, peki? Sahtekarlığın işte tescillenmiş hali: “Şikayet edilen facebook içeriklerinden 1941 tanesini yerel yasaları dikkate alarak Türkiye’de kısıtladık.” Sanki Türkiye’yi yönetenler bunlar. sanki bağımsız mahkemelerimiz değil, sanki kanunla kurulmuş kurumlarımız yetkili değil.. Bunlar yetkili imiş gibi.. Kanunda, “İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde özetlenen devletin resmi yetkili kurumlarının isteğini.. “Türkiye’de kısıtladık” diye geçiştirmeye kalkıyorlar.

#8
Foto - Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Ulan öküzler.. Siz biliyorsunuz da, Türkiye’deki kurumlar bu işi bilmiyor mu? İnstagram erişim engeli geldiğinde, VPN ile giriliyor da. Siz Türkiye’den kısıtladığınızda, kısıtladığınız Türkiye’deki kullanıcılar, o paylaşımlara tümü ile erişemiyor mu? Siz kanunu dolanmak isteyeceksiniz. Türkiye de size teslim mi olacak.. O paylaşımlar için Türkiye’den erişim kısıtlaması değil. Kanunun aradığı, tümü ile çıkarma veya tümü ile erişim engeli.. Yapmadıklarını kendileri itiraf ediyorlar..

#9
Foto - Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Ama içimizdeki Amerikan uşakları, “META’dan yalanlama” diye bedava avukatlığa soyunuyorlar. Böylece, İnstagrama bilip bilmeden destek çıkan İstanbul Barosu da, Ankara Barosu da, çürük ip ile indikleri kuyuda kalıveriyorlar.. Diyeceksiniz ki, “Hesap yine tutmadı.. 504 kaldırma.. 1941 kısıtlama.. Eder 2445. Suç niteliğinde olduğu için tümü ile kaldırılması istenen paylaşım ise 2953 idi. Gerisi ne oldu, gargaraya mı getirildi?” Gargaraya getirmek için çaba sarf etmişler. Hatta rakam karmaşası ile kafaları karıştırmak istemişler ama.. Biz yine net fotoğrafı çekelim.. META açıklamasında, bazı taleplerin farklı gerekçelerle aynı paylaşımlar için olduğu ve sonuçta mükerrerler çıkarıldığında, sonuç olarak, “Bu kaldırma talepleri, toplam 2580 içeriği kapsıyordu” şeklinde kesinleştirme de yapılmış. O zaman 2580 rakamını esas alalım.. 2580 istenilen. 2445 işlem yapılan.. 35 paylaşım ne oldu?

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