Bu yalanları utanmadan sakız gibi çiğniyorlar! Sizin var ya, yatacak yeriniz yok

Teknik direktör Mustafa Denizli’nin bir milli maç sonrası söylediği, ‘İçimizdeki İrlandalılar’ sözünden yola çıkarak ‘İçimizdeki İsrailliler’ dedim ancak ötesi bir durumla karşı karşıyayız. İsrail’in tüm işgal politikaları ile geçmişte, bugün ve gelecekteki katliamlarını savunan Müslüman Türk gençleri var ülkemizde. Aynı zamanda İsrail vatandaşı olup, İsrail ordusunda askerlik yapan kadın ve erkeklerden bahsetmiyorum. Bizim, sizin, semtin çocukları var aralarında. Eğer Zafer Partili hesapların tamamını MOSSAD yönetmiyorsa, durum maalesef böyle. Filistin halkı İsrail’in ağır silahlarının yanında bir de enformasyon savaşına direniyor. Anlaşılıyor ki İsrail bu sefer cephe genişletmiş. Filistinliler ve tüm İslam ümmeti adına tarihin en önemli zamanlarından birindeyiz. Filistinli kardeşlerimiz dün nasıl onurlu mücadelelerini yürüttülerse bugün de yürütüyorlar. Hiç şüphe yok! Ben, Siyonizm’e teslim olan içimizdekilerden daha çok korkuyorum. Sosyal medyadan da olsa İsrail’e teslim olan, İsrail bayrakları paylaşılan ve buna müsaade edilen bir topluma dönüşüyoruz. Tek bir mermi atmadan teslim alınmak böyle bir şey işte. Vahim olanı yazmaya çalıştım, çünkü gördüğüm tablo gerçekten de dehşet verici. (…)”