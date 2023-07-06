2023-07-06 01:36:54 Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin
Google Chrome için yeni tehlikeli uzantılar keşfedildi. 80 milyondan fazla indirme alan bu uzantılar başınıza iş açabilir.
Google Chrome için yeni tehlikeli uzantılar keşfedildi. 80 milyondan fazla indirme alan bu uzantılar başınıza iş açabilir.
Google Chrome, tarayıcı pazarının en büyük oyuncusu ve dünya çapında 3 milyardan fazla cihazda kullanılıyor. Bu durum ise hackerların kullanıcı verilerine Chrome üzerinden saldırmasına ve bilgilerin deşifre olmasına kapı aralıyor.
Kaspersky’ın son analizi se 80 milyondan fazla cihazın tehlikeli Google Chrome uzantıları yüzünden tehlikede olduğunu gösterdi.
Google Chrome uzantılarını 87 milyon kişi kullanıyor Kaspersky, yaklaşık 87 milyon indirme sayısına ulaşan 34 zararlı Google Chrome uzantısı keşfetti.
Bu uzantıların çeşitli amaçlar için kullanıldığını söyleyen siber güvenlik şirketi, Chrome’da yer alan verilerin tehlikede olabileceğine dikkat çekti.
Google bu uzantıları Chrome Web Mağazası’ndan kaldırdı. Ancak milyonlarca kullanıcının cihazlarında hala mevcut olabilir.
Kaspersky bu yüzden kullandığınız uzantıları kontrol etmenizi ve gerekiyorsa şifrelerinizi değiştirmenizi tavsiye ediyor.
Siber güvenlik firması, tespit ettiği tehlikeli uzantıların web sitelerine rastgele kodlar yerleştirdiğini ve bu sayede kullanıcının hareketlerini takip ettiğini ortaya koydu. İddiaya göre Kaspersky’ın tespit ettiği birçok uzantı Chrome Web Mağazası’nda olumsuz yorumlar almıştı, ancak Google bu konuda harekete geçmedi.
Chrome kullanıcıların kaldırması gereken 34 uzantı şu şekilde: Autoskip for Youtube Soundboost Crystal Adblock Brisk VPN Clipboard Helper Maxi Refresher Quick Translation Easyview Reader view PDF Toolbox Epsilon Ad blocker Craft Cursors Alfablocker ad blocker Zoom Plus
Base Image Downloader Clickish fun cursors Cursor-A custom cursor Amazing Dark Mode Maximum Color Changer for Youtube Awesome Auto Refresh Venus Adblock Adblock Dragon Readl Reader mode Volume Frenzy Image download center Font Customizer
Easy Undo Closed Tabs Screence screen recorder OneCleaner Repeat button Leap Video Downloader Tap Image Downloader Qspeed Video Speed Controller HyperVolume Light picture-in-picture
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