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Teknoloji-Bilişim
11
Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

2023-07-06 01:36:54
Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Google Chrome için yeni tehlikeli uzantılar keşfedildi. 80 milyondan fazla indirme alan bu uzantılar başınıza iş açabilir.

#1
Foto - Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Google Chrome, tarayıcı pazarının en büyük oyuncusu ve dünya çapında 3 milyardan fazla cihazda kullanılıyor. Bu durum ise hackerların kullanıcı verilerine Chrome üzerinden saldırmasına ve bilgilerin deşifre olmasına kapı aralıyor.

#2
Foto - Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Kaspersky’ın son analizi se 80 milyondan fazla cihazın tehlikeli Google Chrome uzantıları yüzünden tehlikede olduğunu gösterdi.

#3
Foto - Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Google Chrome uzantılarını 87 milyon kişi kullanıyor Kaspersky, yaklaşık 87 milyon indirme sayısına ulaşan 34 zararlı Google Chrome uzantısı keşfetti.

#4
Foto - Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Bu uzantıların çeşitli amaçlar için kullanıldığını söyleyen siber güvenlik şirketi, Chrome’da yer alan verilerin tehlikede olabileceğine dikkat çekti.

#5
Foto - Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Google bu uzantıları Chrome Web Mağazası’ndan kaldırdı. Ancak milyonlarca kullanıcının cihazlarında hala mevcut olabilir.

#6
Foto - Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Kaspersky bu yüzden kullandığınız uzantıları kontrol etmenizi ve gerekiyorsa şifrelerinizi değiştirmenizi tavsiye ediyor.

#7
Foto - Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Siber güvenlik firması, tespit ettiği tehlikeli uzantıların web sitelerine rastgele kodlar yerleştirdiğini ve bu sayede kullanıcının hareketlerini takip ettiğini ortaya koydu. İddiaya göre Kaspersky’ın tespit ettiği birçok uzantı Chrome Web Mağazası’nda olumsuz yorumlar almıştı, ancak Google bu konuda harekete geçmedi.

#8
Foto - Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Chrome kullanıcıların kaldırması gereken 34 uzantı şu şekilde: Autoskip for Youtube Soundboost Crystal Adblock Brisk VPN Clipboard Helper Maxi Refresher Quick Translation Easyview Reader view PDF Toolbox Epsilon Ad blocker Craft Cursors Alfablocker ad blocker Zoom Plus

#9
Foto - Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Base Image Downloader Clickish fun cursors Cursor-A custom cursor Amazing Dark Mode Maximum Color Changer for Youtube Awesome Auto Refresh Venus Adblock Adblock Dragon Readl Reader mode Volume Frenzy Image download center Font Customizer

#10
Foto - Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Easy Undo Closed Tabs Screence screen recorder OneCleaner Repeat button Leap Video Downloader Tap Image Downloader Qspeed Video Speed Controller HyperVolume Light picture-in-picture

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