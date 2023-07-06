Bu uzantıları Chrome’dan hemen silin

Siber güvenlik firması, tespit ettiği tehlikeli uzantıların web sitelerine rastgele kodlar yerleştirdiğini ve bu sayede kullanıcının hareketlerini takip ettiğini ortaya koydu. İddiaya göre Kaspersky’ın tespit ettiği birçok uzantı Chrome Web Mağazası’nda olumsuz yorumlar almıştı, ancak Google bu konuda harekete geçmedi.